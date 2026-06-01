Lionel Messi neden 2026 Dünya Kupası'na katılmak istiyor?

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi tam fiziksel kondisyonuna kavuşmamış olmasına rağmen onu 2026 Dünya Kupası eleme kadrosuna dahil etti. Messi'nin Albiceleste formasıyla şampiyonluk unvanını korumada yer alması neredeyse kesin olduğu için bu karar bekleniyordu. Şu anda Inter Miami'de sol uyluk kaslarındaki yorgunluk nedeniyle bazı sorunlar yaşayan 38 yaşındaki efsane için bu durum artık alışılagelmiş bir hal aldı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Çoğu futbolcu bu yaşta kariyerini çoktan noktalamış oluyor. Messi ise Katar'daki zaferden sonra futbol dünyasındaki tüm zirveleri fethetti ve "tüm zamanların en iyi futbolcusu" (GOAT) statüsünü pekiştirerek tüm tartışmalara son noktayı koydu. Dolayısıyla, altıncı kez Dünya Kupası'na katılma amacının ne olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Çoğu futbolcu kariyerini ne zaman noktalayacağını seçme şansına sahip değildir; buna ya teknik direktör ya da sakatlıklar karar verir. Messi ise Dünya Kupası'nı havaya kaldırdıktan sonra zirvede bırakma şansına sahipti. Diego Maradona gibi halkını zafere taşımak onun çocukluk hayaliydi ve bunu Qatar-2022 turnuvasında başardı.

Şu anda Messi statüsünden o kadar emin ki, sahada kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını hissediyor. Belki de sadece futboldan keyif almaya devam etmek ve Arjantin halkına bir kez daha sevinç yaşatmak istiyordur. 2026 turnuvasına gitmesi sadece bir rekor değil, aynı zamanda yaşayan bir efsanenin oyuna olan sonsuz sevgisinin bir örneğidir.