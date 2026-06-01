Florian Wirtz Chelsea'ye transfer olacak mı? Fabrizio Romano ses getiren iddialara açıklık getirdi

·96·Spor
Florian Wirtz Chelsea'ye transfer olacak mı? Fabrizio Romano ses getiren iddialara açıklık getirdi

Liverpool orta sahası Florian Wirtz'in eski hocası Xabi Alonso ile Chelsea'de yeniden bir araya geleceği yönündeki söylentiler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bundesliga'dan rekor bir bedelle transfer edilen Alman milli oyuncu, Liverpool'daki ilk sezonunda beklenen performansı sergileyemese de İngiltere Premier Ligi devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, YouTube kanalında konuya açıklık getirdi. Çıkan haberlere göre, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de birlikte başarı yakaladığı 23 yaşındaki oyun kurucuyu takımında görmek istiyordu. Ancak Romano, şu an için Stamford Bridge temsilcileri ile Liverpool arasında resmi bir görüşme olmadığını vurguladı.

Liverpool'un 7 numaralı oyuncusunu 116 milyon sterlin karşılığında satmaya hazır olduğu yönündeki dedikodulara rağmen, kulüp yönetimi oyuncuya güvenmeye devam ediyor. Romano, "Florian Wirtz bu yaz Liverpool'dan ayrılmayacak. Xabi Alonso ile ilişkileri harika ancak şu an için resmi bir temas yok. Chelsea şu anda farklı tipte oyuncular arıyor" ifadelerini kullandı.

Wirtz, geçtiğimiz sezon Merseyside ekibiyle 49 maça çıkıp 7 gol ve 10 asist kaydetti. İngiliz futbolunun fiziksel gereksinimlerine uyum sağlamakta zorlansa da, Anfield yönetimi tam bir sezon öncesi kampından sonra oyuncunun Almanya'daki en iyi formuna döneceğine inanıyor.

Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Liverpool'un daha agresif ve yüksek yoğunluklu bir futbol oynaması bekleniyor. Florian Wirtz'in bu sistemde nasıl bir rol üstleneceği ve teknik becerilerinin yeni tarza ne kadar uyum sağlayacağı gelecek sezonun en önemli sorularından biri olmaya devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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