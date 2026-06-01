Florentino Pérez rakibine yüklendi: Teklifleri felaket

·102·Spor
Florentino Pérez rakibine yüklendi: Teklifleri felaket

Real Madrid başkanı Florentino Pérez, kulüpteki güç mücadelesinde ana rakibi Enrique Riquelme'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Pérez, rakibinin planlarının kulübün geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak yönetimi eski grupların eline bırakmayacağını belirtti. Mevcut başkan, "Kulübü tekrar ele geçirmelerine izin veremem. Bunlar aynı insanlar: oğullar, arkadaşlar ve kardeşler" dedi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Riquelme'nin seçmenleri çekmek için büyük transfer vaatlerini kullanması Pérez'i kızdırdı. 37 yaşındaki aday, başkan seçilmesi durumunda Real Madrid için hayati önem taşıyan iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Buna karşılık Pérez, "Benim yönetimim altında dünyanın en iyi futbolcularının Real Madrid forması giymeye devam edeceğinden şüphesi olan mı var?" sorusunu yöneltti.

Rakip aday ayrıca Pérez'i kulübü özelleştirme planları yapmakla suçladı. İddiaya göre Pérez, kulübün bir kısmını yatırımcılara satarak üyelerin elinden almak istiyor. Ancak Florentino Pérez bu suçlamaları reddederek, Real Madrid'in her zaman üyelerine ait kalacağını ve kulübü kurtarmak için kendi servetini riske attığını hatırlattı.

Kulüpteki iç huzursuzluklar, özellikle Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa ile ilgili başarısız atamalar Pérez'in konumunu zayıflatmıştı. Takım içi çatışmalar ve kupasız geçen sezonun ardından Pérez, yeni teknik direktör konusuna değindi. 7 Haziran'daki seçimleri kazanması durumunda José Mourinho'nun ikinci kez Madrid'e dönmesi bekleniyor.

Real MadridFlorentino PérezJosé MourinhoFutbolTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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