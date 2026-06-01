Jeremie Frimpong, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini kutladı

·84·Spor
Jeremie Frimpong, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini kutladı

Liverpool savunmacısı Jeremie Frimpong, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Arsenal ile alay ettiği iddia edilen videolara açıklık getirerek taraftarları sakin olmaya çağırdı. Budapeşte'de oynanan maçta Londra ekibi penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazanma şansını kaybetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kai Havertz'in 6. dakikada attığı gole rağmen Ousmane Dembele skoru eşitledi. Normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi. Penaltı serisinde Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes'in kaçırdığı penaltılarla PSG unvanını başarıyla korudu. Geçen yıl Inter'i mağlup eden Paris ekibi, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Sosyal medyada Jeremie Frimpong'un Gabriel'in hatasından sonra zıplayarak sevindiği videolar yayıldı. Birçok kişi bunu İngiltere Premier Ligi şampiyonuna karşı bir düşmanlık olarak yorumladı. Ancak eski Bayer Leverkusen yıldızı, Mikel Arteta'nın takımına karşı kötü bir niyeti olmadığını belirtti.

Instagram üzerinden açıklama yapan Jeremie Frimpong: "Sakin olun, bir arkadaşımla iddiaya girmiştim ve kazandım. Sadece bahsi kazandığım için mutluydum" dedi. Bu durum futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

Arsenal'in Londra'daki rakibi Chelsea de durumdan yararlanarak sosyal medyada kışkırtıcı bir paylaşım yaptı. Taraftarları "Londra'nın kupa evine" davet ederek Stamford Bridge turuna çağırdılar. Daha sonra "maviler" tonlarını yumuşatarak Arsenal'i İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu için tebrik etti ve gelecek sezonki rekabeti sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

LiverpoolArsenalPSGŞampiyonlar LigiJeremie Frimpong
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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