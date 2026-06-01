Atletlerimiz Asya Şampiyonası'nda altı madalya kazandı

·56·Spor
Atletlerimiz Asya Şampiyonası'nda altı madalya kazandı

Doğu Asya'nın kalbinde, Özbek sporunun yeni ve umut verici nesli yeteneklerini sergiledi! 28-31 Mayıs tarihleri arasında Hong Kong'un ev sahipliğinde düzenlenen U-20 (20 yaş altı) Atletizm Asya Şampiyonası sona erdi. Asya'nın en hızlı, en çevik ve en güçlü genç sporcularının bir araya geldiği bu prestijli organizasyonda vatanımızın onurunu koruyan Özbekistan milli takımı üyeleri, uluslararası arenada başarılı bir performans sergileyerek ülkemize parlak zaferlerle döndüler.

Genç sporcularımızın Hong Kong yollarındaki başarısı sizi de heyecanlandırdı mı? Sayfamızdan ayrılmayın; sporcularımızın kazandığı madalyalar, podyumun zirvesine çıkan kahramanlarımız ve şampiyonanın önemli detayları hakkında sizi yakından bilgilendireceğiz!

Hong Kong büyüsü: Milli Olimpiyat Komitesi'nden resmi haber

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisi tarafından sunulan resmi bilgilere göre, bu kıta şampiyonasına katılan azimli ve yetenekli atletlerimiz toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmayı başardılar. Temsilcilerimiz; koşu, engelli koşu ve atış branşlarında Asya'nın dev ülkelerinin temsilcileriyle başa baş mücadele ederek neler yapabileceklerini pratikte kanıtladılar.

Kıtayı kendine hayran bırakan kahramanlarımız ve zaferleri

Ülkemizin bayrağını Hong Kong pistlerinde gururla dalgalandıran genç sporcularımızın elde ettiği sonuçları aşağıdaki özel tabloda detaylıca inceleyebilirsiniz:

🏅 Madalya Derecesi

🏃‍♂️ Sporcu Adı

🎯 Branş (Spor Türü)

🥇 Altın madalya

Ruslan Sadullayev

Cirit atma (Kıta şampiyonu!)

🥈 Gümüş madalya

Timur Nasimov

5000 metre koşu

🥉 Bronz madalya

Sadafbonu Nusratilloyeva

5000 metre koşu

🥉 Bronz madalya

Sadafbonu Nusratilloyeva

3000 metre engelli koşu

🥉 Bronz madalya

Dilnoza Xoshimova

3000 metre koşu

🥉 Bronz madalya

Sarvar Meyliyev

Uzun atlama

Çifte kahramanlık: Şampiyonada milli takım temsilcimiz Sadafbonu Nusratilloyeva azmini açıkça ortaya koydu. Hem düz koşuda hem de 3000 metre engelli koşuda ilk üçte yer alarak delegasyonumuzun hanesine aynı anda 2 bronz madalya ekledi!

Gençlik azmi ve yoğun çalışma sayesinde Asya Şampiyonası'nda ülkemizin adını dünyaya duyuran tüm genç sporcularımızı, onların emekçi antrenörlerini ve tüm Özbek spor severleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyoruz! Temsilcilerimize bir sonraki büyük yarışmalarda da başarılar ve zaferler diliyoruz.

Özbek sporunun yeni başarılarını, geleceği parlak yıldızlarımızın zaferlerini ve uluslararası arenadaki en sıcak, en güzel haberleri bizimle takip etmeye devam edin, değerli okuyucular!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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