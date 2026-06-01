CBC News kanalı Özbekistan milli takımı hakkında röportaj hazırladı (video)

Özbekistan milli futbol takımının Dünya Kupası öncesi hazırlıkları sadece ülkemizin değil, yabancı medya kuruluşlarının da dikkatini çekmeye başladı. Kanada'daki CBC News kanalı, Özbek futbolcuların Edmonton'a varışı ve onları karşılayan taraftarlar hakkında özel bir röportaj hazırladı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir manzarayı birkaç yıl önce hayal etmek bile zordu. CBC News gibi büyük bir kanalın Özbekistan milli takımı hakkında röportaj yapacağını kim düşünebilirdi? Artık Özbek futbolu, Dünya Kupası arifesinde uluslararası bilgi alanında da görünür hale geldi. Bu sadece bir röportaj değil, Özbek futbolunun yeni bir aşamaya geçtiğinin bir başka göstergesidir.

Edmonton havaalanında Özbekistan milli takımı sıcak bir ortamda karşılandı. Videoda görüldüğü üzere taraftarlar, milli bayrağımız, futbol topları, Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) logolu hediyeler ve milli kıyafetlerle takımı karşıladılar. Özellikle çocukların Özbekistan bayrağıyla futbolcuları beklemesi, bu olaya daha fazla samimiyet kattı.

CBC News röportajında “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match” yazısı yer aldı. Bu bile Kanada'daki karşılaşmaya olan ilgiyi gösteriyor. Milli takımımızı karşılama sürecine sadece Özbekistanlıların değil, Kırgız ve Tacik kardeşlerimizin de katılması ayrıca dikkat çekici. Bu manzara, Orta Asya halklarının spor yoluyla da birbirine yakın olduğunu bir kez daha gösterdi.

Görüntülerde Özbekistan bayrağının yanı sıra Kırgızistan bayrağı da görülüyor. Milli kıyafetli kadınlar, elinde bayrak tutan çocuklar, futbolcuları bekleyen aileler; bunların hepsi basit bir spor karşılaşmasından daha büyük bir anlama sahip. Bu, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve komşu halkların temsilcileri için milli takımımızın gelişini gerçek bir bayrama dönüştürdü.

Röportajda Abbosbek Fayzullayev de göründü. Futbolcular adına taraftarların ilgisinden memnun olduğunu belirttiği daha önce bildirilmişti. Genç yıldızın Edmonton'daki karşılama törenine katılması ve arkasında dalgalanan Özbekistan bayrağı, taraftarlar için çok etkileyici bir kare oldu.

Özbek-Kanada Derneği Başkanı Sasha Raimova da CBC News röportajında görüşlerini bildirdi. Milli kıyafetle çıkış yapması ve Özbekistan milli takımı etrafındaki bu ortamı geniş kitlelere ulaştırması, yurt dışındaki Özbek diasporasının aktifliğini gösteriyor. Bu tür girişimler milli takımımıza manevi güç veriyor, futbolcular uzak yolda bile yalnız olmadıklarını hissediyorlar.

Edmonton'daki “Commonwealth” stadyumu da röportajda özel olarak gösterildi. Kanada bayraklarının dalgalandığı stadyumda Özbekistan milli takımı bir sonraki hazırlık maçını yapacak. Bu karşılaşma, Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için Dünya Kupası öncesi önemli hazırlık aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Özbekistan ile Kanada arasındaki hazırlık maçı, Taşkent saatiyle 2 Haziran sabahı saat 06:00'da başlayacak. Sabah saatlerine rağmen ülkemizdeki futbolseverlerin bu maçı büyük bir ilgiyle beklediği kesin. Çünkü bugünkü milli takım etrafındaki ortam eskisinden tamamen farklı: güven var, umut var ve en önemlisi Dünya Kupası'na gitme tarihi var.

Bu röportaj bir önemli gerçeği daha gösterdi. Özbek futbolu artık sadece iç taraftarların konusu değil. Milli takımımız uluslararası sahneye çıkıyor, yabancı kanallar onu yayınlıyor, yurt dışındaki taraftarlar havaalanlarında bayraklarla karşılıyor. Bu, büyük futbola özgü bir manzara.

Elbette sahadaki sonuç en önemlisi. Ancak futbol sadece skordan ibaret değildir. O; duygu, birlik, milli gurur ve milyonlarca insanı birleştiren bir güçtür. Edmonton'daki karşılama töreni tam olarak bunu kanıtladı.

Artık tüm dikkatler Kanada maçına çevrilmiş durumda. Taraftarlar, Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinden cesur, düzenli ve güvenli bir oyun bekliyor. Edmonton'daki bu sıcak karşılama ise futbolcular için ek bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Özbekistan milli takımı artık büyük sahneye adım atıyor. CBC News röportajı ise bu yoldaki sembolik olaylardan biri olarak kalacak. Çünkü bu kareler bir şeyi net bir şekilde söylüyor: Özbek futbolu artık dünyanın gözü önünde.