İran Milli Takımı Dünya Kupası için nihai kadrosunu açıkladı

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, İran Milli Takımı teknik direktörü, yaklaşan turnuvada ülkeyi temsil edecek oyuncuların nihai listesini kamuoyuna açıkladı. "Persler" bu Dünya Kupası'na oldukça deneyimli ve yerel ligin yıldızlarından oluşan güçlü bir kadroyla gidiyor.

Yaklaşan Dünya Kupası'nda İran'ı temsil edecek oyuncuların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Kaleciler

Bu sorumlu hattın temsilcileri arasında yine tanıdık yüzler var. Kaleyi koruma görevi yerel dev kulüplerin kalecilerine emanet edildi:

Alirizo Biyronvand («Traktor»)

Husayn Husayni («Sipoxon»)

Payam Niyozmand («Persepolis»)

Defans oyuncuları

Savunma hattında ise çoğunlukla İran liginde forma giyen, fiziksel olarak güçlü ve deneyimli savunmacılar yer alıyor:

Shoja Halilzoda («Traktor»)

Husayn Kanoniy («Persepolis»)

Ali Nemati («Fulad»)

Daniyal Eyri («Malavan»)

Ehson Hojisafi («Sipoxon»)

Milod Muhammadi («Persepolis»)

Solih Hardani («Istiqlol»)

Ramin Rizoiyon («Fulad»)

Orta saha oyuncuları

Milli takımın "çekirdek" kısmı oldukça anlamlı bir görünüme sahip. Orta saha ve kanatlarda hem yerel hem de yurt dışında oynayan yaratıcı oyuncular görev yapacak:

Saman G‘oddos («Kalba»)

Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)

Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)

Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)

Muhammad G‘orbani («Al Vahda», BAE)

Mahdiy Gayedi («An Nasr», BAE)

Ariya Yusufi («Sipoxon»)

Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)

Mayhdiy Turobiy («Traktor»)

Muhammad Mohebi («Rostov»)

Forvetler

Takımın hücum hattı rakip savunmacılara kesinlikle baş ağrısı yaşatacak. Çünkü hücumda Avrupa sahalarında pişmiş ve BAE liginde golcülük yeteneklerini sergileyen forvetler bir araya geldi:

Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)

Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)

Denis Dargohi («Standard»)

Ali Alipur («Persepolis»)

Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)