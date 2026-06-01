İran Milli Takımı Dünya Kupası için nihai kadrosunu açıkladı

·82·Spor
İran Milli Takımı Dünya Kupası için nihai kadrosunu açıkladı

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, İran Milli Takımı teknik direktörü, yaklaşan turnuvada ülkeyi temsil edecek oyuncuların nihai listesini kamuoyuna açıkladı. "Persler" bu Dünya Kupası'na oldukça deneyimli ve yerel ligin yıldızlarından oluşan güçlü bir kadroyla gidiyor.

Yaklaşan Dünya Kupası'nda İran'ı temsil edecek oyuncuların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Kaleciler

Bu sorumlu hattın temsilcileri arasında yine tanıdık yüzler var. Kaleyi koruma görevi yerel dev kulüplerin kalecilerine emanet edildi:

  • Alirizo Biyronvand («Traktor»)

  • Husayn Husayni («Sipoxon»)

  • Payam Niyozmand («Persepolis»)

Defans oyuncuları

Savunma hattında ise çoğunlukla İran liginde forma giyen, fiziksel olarak güçlü ve deneyimli savunmacılar yer alıyor:

  • Shoja Halilzoda («Traktor»)

  • Husayn Kanoniy («Persepolis»)

  • Ali Nemati («Fulad»)

  • Daniyal Eyri («Malavan»)

  • Ehson Hojisafi («Sipoxon»)

  • Milod Muhammadi («Persepolis»)

  • Solih Hardani («Istiqlol»)

  • Ramin Rizoiyon («Fulad»)

Orta saha oyuncuları

Milli takımın "çekirdek" kısmı oldukça anlamlı bir görünüme sahip. Orta saha ve kanatlarda hem yerel hem de yurt dışında oynayan yaratıcı oyuncular görev yapacak:

  • Saman G‘oddos («Kalba»)

  • Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)

  • Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)

  • Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)

  • Muhammad G‘orbani («Al Vahda», BAE)

  • Mahdiy Gayedi («An Nasr», BAE)

  • Ariya Yusufi («Sipoxon»)

  • Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)

  • Mayhdiy Turobiy («Traktor»)

  • Muhammad Mohebi («Rostov»)

Forvetler

Takımın hücum hattı rakip savunmacılara kesinlikle baş ağrısı yaşatacak. Çünkü hücumda Avrupa sahalarında pişmiş ve BAE liginde golcülük yeteneklerini sergileyen forvetler bir araya geldi:

  • Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)

  • Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)

  • Denis Dargohi («Standard»)

  • Ali Alipur («Persepolis»)

  • Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)

Bilgi için: İran Milli Takımı, yaklaşan Dünya Kupası'nda zorlu bir grupta yer alıyor. Temsilcilerimiz play-off bileti için Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda milli takımlarına karşı ciddi mücadelelere çıkacak. İranlı futbolculara Dünya Kupası'nda başarılar dileriz!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu