Alan Shearer, Jude Bellingham'ı yedek bırakmayı önerdi

İngiltere milli takım efsanesi Alan Shearer, 2026 Dünya Kupası öncesinde beklenmedik bir açıklama yaptı. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham'ın ilk 11'den kesilmesi gerektiğini savunuyor. Thomas Tuchel yönetimindeki takım Hırvatistan'a karşı oynanacak ilk maça hazırlanırken, Shearer orta sahadaki değişikliklerin Harry Kane'in performansını artırmak için gerekli olduğuna inanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Shearer'a göre, mevcut durumda Aston Villa oyuncusu Morgan Rogers taktiksel denge açısından Bellingham'dan daha faydalı. Betfair kampanyasının açılışında konuşan eski forvet: "Jude benim için ilk maçta ilk 11'de başlamaz. Bence Tuchel, Elliot Anderson ve Declan Rice ikilisini orta sahaya koyup önlerinde Morgan Rogers'ı oynatacak. Ben olsam tam olarak böyle yapardım" dedi.

Bu tartışmalı seçimin temel nedeni, takım kaptanı Harry Kane'in verimliliğini artırmaktır. Shearer, İngiltere'nin önceki turnuvalarda forvetin arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliği nedeniyle zorlandığını belirtti. Ona göre Rogers, bu görevi diğer yaratıcı orta saha oyuncularından daha iyi yerine getirebiliyor.

"Geçen turnuvada Kane'in en iyi oyununu görmedik. Harry'nin Bayern'deki verimliliğine ulaşması için yanında sürekli ileriye koşan oyuncular olmalı. Topu almak için geriye gelmeyi seviyor ama o sırada birinin onun boşluğunu doldurması şart. İngiltere başarılı olmak istiyorsa Kane'den maksimum düzeyde faydalanmalı" diye ekledi Shearer.

Shearer ayrıca Elliot Anderson'ın gelişimine de özel bir parantez açtı. Newcastle kulübünden ayrıldıktan sonra genç yetenek oyununu yeni bir seviyeye taşıdı ve artık Declan Rice ile birlikte en prestijli turnuvalarda sahaya çıkmaya hazır görünüyor.