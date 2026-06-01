Teşekkürler idol! Rodrygo, Cristiano Ronaldo'dan gelen hediyeyi kabul etti

Real Madrid forveti Rodrygo, uzun süredir idolü olan Cristiano Ronaldo'dan gelen özel hediyeyi aldıktan sonra duygularını taraftarlarla paylaştı. Brezilyalı futbolcu şu anda ciddi diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Portekiz milli takımının efsanesi Bernabeu yıldızına destek olmak için zaman ayırdı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Rodrygo, Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığını hiçbir zaman gizlemedi; gollerini sık sık onun meşhur "Siu" tarzıyla kutluyor ve Al-Nassr kaptanını futboldaki en büyük ilham kaynağı olarak görüyor. İyileşme sürecinin zorlu döneminde 23 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların en iyisi olarak gördüğü kişiden gelen bu samimi hareketten etkilendi.

Brezilyalı forvet, X sosyal medya hesabında bizzat Ronaldo tarafından gönderilen ve imzalanan Al-Nassr formasını paylaştı. Portekizli efsane formaya, "Rodrygo'ya, kucaklıyorum" şeklinde kişisel bir not yazdı. Beklenmedik hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Rodrygo, gönderiye "Teşekkürler idol! Cristiano" notunu düştü.

Bu destek, Rodrygo'nun kariyerindeki en zor dönemde geldi. Mart ayı başında "Los Blancos" forveti, La Liga kapsamındaki Getafe maçında sağ diz ön çapraz bağlarının ve dış menisküsünün yırtıldığını öğrenmişti. Bu sakatlık 10 ila 12 ay arası iyileşme süresi gerektiriyor ve bu da sezonunu erken kapatmasına neden oldu.

Kulüp maçlarının yanı sıra bu sakatlık, Brezilya milli takımının planlarına da büyük bir darbe vurdu. Rodrygo'nun Dünya Kupası'nı kaçıracağı kesinleşti; bu durum "Selesao"yu Kuzey Amerika'daki turnuvada en yaratıcı oyuncularından birinden mahrum bırakacak. Ronaldo ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun moralini yükseltmeyi amaçladı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e veda edip Juventus'a transfer olduktan sonra Rodrygo İspanya'ya taşınmıştı. Brezilyalı yetenek Madrid'e geldiğinde Ronaldo çoktan takımdan ayrılmıştı. Bu durum Rodrygo için futboldaki en büyük ukde olarak kalmaya devam ediyor: "Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamayı çok isterdim ama bu gerçekleşmedi. O benim örnek aldığım kişi," diyor futbolcu.