Henüz Ronaldinho değilsiniz: Messi, Barcelona'da nasıl kahve hazırladı

Lionel Messi bugün futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilse de, gençliğinde takım hiyerarşisine uymak zorundaydı. Barcelona'nın eski oyuncusu Andrea Orlandi, Arjantinli yetenek ile efsanevi Ronaldinho arasındaki özel ilişkiyi anlattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Orlandi'ye göre Ronaldinho, genç Messi'nin yıldız hastalığına yakalanmasını önlemek için ilginç bir yöntem kullandı. Brezilyalı yıldız, Messi'ye şakayla karışık: «Ee, Dünya Kupası'nda kaç kez oynadın, çaylak?» diye sorar ve ona kahve yaptırırdı. Messi ise hiçbir itiraz etmeden ustasına kahve hazırlardı.

«Bu sadece soyunma odasındaki bir şaka değil, Messi'yi kendine yakın tutma ve ona sevgi gösterme biçimiydi. Ronaldinho adeta genç yıldıza 'henüz Ronaldinho değilsin' diyerek onu sakin kalmaya davet ediyordu» diye hatırlıyor Orlandi. İki dahi sahada birbirini sözsüz anlıyordu ve Brezilyalı futbolcu Messi'nin potansiyelini hemen fark etmişti.

Ronaldinho herkese karşı samimiydi ancak Messi'ye ayrı bir saygı duyuyordu. Genç Leo'ya sık sık: «Bir gün benimle aynı masada oturacak seviyeye geleceksin» derdi. Sonuç olarak 2005 Ballon d'Or sahibi, 10 numaralı formasını layık bir halefe bıraktığını çok iyi biliyordu.