Arsenal, Gabriel Jesus ve üç yıldızını daha satmaya hazır

·81·Spor
Arsenal, Gabriel Jesus ve üç yıldızını daha satmaya hazır

Mikel Arteta, yaz transfer döneminde Arsenal kadrosunda köklü bir reform yapmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, takımın üst seviyedeki yerini korumak için büyük hedefler sergileme niyetinde. Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından, Emirates Stadyumu'na taze kan getirme gerekliliği net bir şekilde ortaya çıktı. Bu nedenle, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus 18 milyon sterlin karşılığında satılabilir. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Daily Mail'in haberine göre, Arsenal Jesus için beklenmedik derecede düşük bir fiyat belirledi. 29 yaşındaki forvetin, uygun bir teklif gelmesi durumunda Kuzey Londra'dan ayrılmasına izin verilecek. Bu, Arteta'nın hücum hattını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sadece Jesus değil, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ve Ben White gibi lider oyuncular da ciddi teklifler gelmesi halinde takımdan ayrılabilir.

Arteta, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan finalin ardından kulübün yerinde saymaması gerektiğini vurguladı. Teknik direktöre göre, bir sonraki seviyeye geçmek için çok akıllı ve hızlı kararlar alınması gerekiyor. Arsenal şu anda dört ana pozisyonu güçlendirmeyi hedefliyor: sol kanat, yeni bir dokuz numara, sağ bek ve merkez orta saha.

Kulüp, transfer pazarında geniş çaplı bir arayış içinde. Real Madrid savunmacısı Victor Valdepenas, Newcastle oyuncuları Tino Livramento ve Sandro Tonali gibi isimler Arsenal'in radarında. Ayrıca, Barcelona forveti Marcus Rashford ile ilgili durum da Londra kulübü tarafından yakından takip ediliyor. Rashford, finansal sorunlar nedeniyle İspanya'dan ayrılırsa, Arsenal'in onun için ana seçenek olması bekleniyor.

ArsenalGabriel JesusTransferlerPremier LeagueMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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