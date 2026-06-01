Marcus Rashford neden Inter Miami tesislerinde antrenman yapıyor?

·74·Spor
Marcus Rashford neden Inter Miami tesislerinde antrenman yapıyor?

İngiltere milli takımı forveti Marcus Rashford, Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de sürdürüyor. Futbolcu, turnuva öncesinde Lionel Messi ve MLS şampiyonlarının kullandığı Inter Miami kulübünün modern tesislerinde antrenmanlara başladı. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in talimatı doğrultusunda Rashford, Florida sıcağına uyum sağlamak için takım arkadaşlarından daha erken çalışmalara başladı. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Thomas Tuchel, 26 kişilik kadrosundaki oyuncularına tatillerini Amerika saat dilimlerinde geçirmelerini tavsiye etmişti. Bu, yaklaşan Dünya Kupası'nın iklim koşullarına alışmak için büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre, Dünya Kupası maçlarının dörtte birinin 26 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta oynanması bekleniyor. Bu nedenle Rashford, nem oranının yüksek olduğu Miami'de bireysel hazırlık yapmayı tercih etti.

Rashford, David Beckham'a ait olan Inter Miami tesislerinde kişisel antrenörü gözetiminde çalışıyor. İlginç olan ise, sosyal medya hesaplarında Manchester United formasıyla antrenörüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması. Bu durum, İspanya'daki kariyerine rağmen kulübüyle bağlarını koparmadığını gösteriyor. 2016 yılından beri Colin Little ile bireysel olarak yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Forvetin geleceği hala yoğun tartışmaların merkezinde yer alıyor. Geçen sezonu kiralık olarak Barcelona formasıyla geçiren Rashford, Hansi Flick'in sistemine iyi uyum sağladığı için Deco'dan övgü almıştı. Ancak Katalan kulübü, mali zorluklar nedeniyle 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanma konusunda tereddüt ediyor.

Barcelona yönetimi, Anthony Gordon için 70 milyon sterlin harcadıktan sonra Rashford'ın bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. Durumu yakından takip eden Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, hücum hattını güçlendirmek amacıyla futbolcuyu takımına katabileceği konuşuluyor.

Marcus RashfordInter MiamiBarcelonaArsenalManchester United
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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