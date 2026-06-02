Marquinhos, Gabriel'i neden teselli ettiğini açıkladı

Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde belirleyici penaltıyı kaçıran Gabriel Magalhaes'i neden teselli ettiğini açıkladı. Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanan dramatik maçta PSG üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkarken, takım kaptanı kutlamalardan önce rakip savunmacının yanına gitmeyi tercih etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Arsenal stoperi Gabriel'in vuruşunun üst direkten dışarı çıkmasıyla kupa Paris ekibine gitti. PSG oyuncuları galibiyeti kutlamak için koşarken, Marquinhos vatandaşı ve rakibine uzun süre sarılarak destek verdi. Bu asil hareket, Arsenal kaptanı Martin Odegaard tarafından da takdirle karşılandı.

"O gerçek bir beyefendi. Marquinhos sahadaki en deneyimli oyuncu ve benzer durumları her iki tarafta da yaşadı. Bu hareketi ve nasıl bir insan olduğu büyük saygıyı hak ediyor," dedi Martin Odegaard maç sonu röportajında.

Marquinhos ise bu hareketini kendi kişisel deneyimiyle açıkladı. 32 yaşındaki savunmacı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a karşı penaltı kaçırdığı anları hatırladı. PSG kaptanı, "Penaltıyı kaçırdığında Hırvatistan'a karşı yaşadığım o anları hatırladım. Bu çok ağır bir sorumluluk ve böyle bir durumdan çıkmak için güçlü olmak gerekiyor," dedi.

Ayrıca Marquinhos, Gabriel'in sezon boyunca gösterdiği performansı da övdü. Gabriel, bu sezon William Saliba ile birlikte kurduğu sağlam savunma hattıyla Arsenal'in 22 yıl sonra İngiltere Premier Ligi şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.