Katie McCabe, Chelsea'ye serbest oyuncu olarak katıldı

·57·Spor
Katie McCabe, Chelsea'ye serbest oyuncu olarak katıldı

Chelsea Kadın Futbol Takımı, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini yaparak, Women's Super League'deki ana rakiplerinden Arsenal'in kaptanı Katie McCabe ile sözleşme imzaladı. İrlanda milli takım kaptanı, diğer Londra kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu olarak "Maviler"e katıldı. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Chelsea ile Haziran 2029'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Avrupa futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri olarak kabul edilen McCabe'in, Kingsmeadow Stadyumu'nda takımın kupa hedeflerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Arsenal formasıyla yaklaşık on yıl geçiren ve 300'den fazla maça çıkan McCabe, bu transferle kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirtti. Kulübün resmi sitesine konuşan futbolcu, "Şu an hazır olduğum yeni bir aşama. Chelsea taraftarları için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve Stamford Bridge'e ev sahibi olarak çıkmaya can atıyorum" dedi.

McCabe, Arsenal ile birlikte İngiltere şampiyonluğu, İngiltere Kupası ve 2025 yılında Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Ayrıca 2021 ve 2023 yıllarında takımın en iyi oyuncusu seçildi. Ailesinin köklerinin Batı Londra kulübüyle olan bağı, bu transferi daha da anlamlı kılıyor.

Uluslararası arenada da Katie McCabe gerçek bir lider. İrlanda milli takım tarihinin en genç kaptanı olarak 105 maçta 34 gol attı. 2023 Dünya Kupası'nda ülkesinin ilk golünü atan ve Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen ilk İrlandalı kadın futbolcu oldu.

ChelseaArsenalKatie McCabeKadın FutboluTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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