Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini dolduracak ismi PSG'ye kaptırıyor

·53·Spor
Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini dolduracak ismi PSG'ye kaptırıyor

Liverpool takımı, yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın uzun vadeli varisini ararken ciddi bir engelle karşılaştı. Paris Saint-Germain, Avrupa'nın en yetenekli gençlerinden biri için verilen mücadelede öne geçti. Gelen bilgilere göre, Ligue 1 şampiyonu RB Leipzig yıldızı Yan Diomande ile sözlü anlaşmaya vardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

PSG'nin sportif danışmanı Luis Campos, takım kadrosunu gençleştirmek ve Luis Enrique'nin elindeki seçenekleri artırmak için aktif bir şekilde çalışıyor. Paris ekibi, özellikle sağ kanatta dinamik bir oyuncu eksikliği olduğunu tespit etti. Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola sol kanatta, Ousmane Dembele ise merkezde oynamayı tercih ederken, Diomande bu boşluğu doldurmak için ideal aday olarak görülüyor.

Sky Germany'nin haberine göre, 19 yaşındaki futbolcu PSG'ye transfer olmak için yeşil ışık yaktı. Bu durum, yetenekli genci Mohamed Salah'ın yerine geçecek ana hedef olarak belirleyen Liverpool için beklenmedik bir darbe oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, Bayern Münih'in ilgisini reddetmiş ve Liverpool projesine sıcak bakmıştı, ancak şu anda durum Paris lehine değişti.

RB Leipzig şu anda müzakerelerde güçlü bir konumda. Diomande geçen yaz Leganes'ten Almanya'ya transfer olmuştu ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon Bundesliga'da 36 maçta 13 gol ve 9 asistle oynayarak ligin en iyi genç oyuncusu seçilen forvetin bonservis bedeli önemli ölçüde arttı.

LiverpoolPSGMohamed SalahTransferlerBundesliga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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