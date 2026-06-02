Bayer Leverkusen yıldızı Alejandro Grimaldo La Liga takımına transfer olmak istiyor

Bayer Leverkusen'in kanat savunucusu Alejandro Grimaldo, kariyerini İspanya'da sürdürme arzusunu bir kez daha yineledi. Eski Barcelona altyapısı oyuncusu, ülkesine dönmeyi uzun vadeli hedeflerinden biri olarak görüyor ve bu planını yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanya milli takımı kampında gazetecilerle konuşan 30 yaşındaki futbolcu, transfer söylentileri hakkında açıkça konuştu. "Profesyonel futbol kariyerim boyunca çeşitli söylentilere alışkınım. Her zaman söyledim: La Liga'ya geri dönmek istiyorum. Bu benim ana hedeflerimden biri. Leverkusen'de mutluyum ama yine de bir gün İspanya'ya döneceğim" dedi Grimaldo.

Bu açıklamalar, oyuncunun Barcelona kulübüne döneceği yönündeki spekülasyonları daha da güçlendirdi. Alejandro Grimaldo, La Masia akademisinde eğitim almasına rağmen İspanya üst liginde hiç forma giymedi. 2016 yılında Barcelona B takımından Portekiz'in Benfica kulübüne transfer olmuştu.

Şu anda dünyanın en iyi hücumcu beklerinden biri olarak kabul edilen futbolcunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Buna rağmen, İspanya'nın dev kulüplerinden birinde oynama hayalinden vazgeçmek istemiyor. Ona göre La Liga'nın tarzı kendi oyununa çok uygun.

Almanya şampiyonu, başkan yardımcısını takımda tutmaya çalışsa da, oyuncunun kararlı tutumu transfer piyasasında büyük değişikliklere yol açabilir. Grimaldo, hedefine ulaşana kadar çabalamaya devam edeceğini vurguladı.