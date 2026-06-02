Liverpool'un eski orta sahası Georginio Wijnaldum, Al-Ettifaq'tan ayrıldı

Liverpool kulübünün eski orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq ile yollarını ayırdı. Dammam temsilcisi, deneyimli Hollandalı futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen duyurdu. Böylece 35 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçti. Bu gelişmeyi aktarıyor Goal.com.

Wijnaldum, 2023 yılında Saudi Pro League'e katılmıştı. Kulüp yönetimi bu kararı, finansal sürdürülebilirliği koruma ve yabancı oyuncu kontenjanını yenileme isteğiyle açıkladı. Takımın kilit isimlerinden biri olmasına rağmen taraflar, 2026-27 sezonu öncesinde yolları ayırma kararı aldı.

Hollanda milli takımı oyuncusu, Orta Doğu'daki kariyeri boyunca başarılı bir performans sergiledi. Birçok Avrupalı yıldızın aksine Wijnaldum, yeni ortama hızla uyum sağladı ve takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen oyuncu, 16 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Georginio Wijnaldum, kariyeri boyunca Premier League ve Champions League şampiyonlukları yaşadı. Şu anda Avrupa ve diğer kıtalardan kendisine yoğun ilgi olması bekleniyor. Futbolcu henüz kariyerini noktalamayı düşünmüyor ve üst düzey rekabetçi bir takımda oynamayı hedefliyor.