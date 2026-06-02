Borussia Dortmund, Serhou Guirassy transferi için Fenerbahçe'ye ret cevabı verdi

·53·Spor
Borussia Dortmund, Serhou Guirassy transferi için Fenerbahçe'ye ret cevabı verdi

Borussia Dortmund CEO'su Lars Ricken, forvet Serhou Guirassy hakkındaki dedikodulara son vererek oyuncunun Türkiye'ye gideceği yönündeki haberleri yalanladı. Bundesliga devi, yeni sezon öncesinde ana golcüsünü takımda tutma niyetinde olduğunu kesin bir dille ifade etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Türkiye'den Fenerbahçe, Serhou Guirassy transferi için aktif ilgi gösterse de, Signal Iduna Park yönetimi bu konuda herhangi bir görüşme yapmadı. Ricken, WAZ gazetesine verdiği demeçte: "Serhou için bize ulaşan bir teklif yok. Onu bırakmaya niyetimiz de yok. Geçtiğimiz sezonlarda değerini fazlasıyla kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Kulüp resmi olarak futbolcunun satılık olmadığını belirtse de, gayriresmi kaynaklara göre Borussia Dortmund sadece 40 milyon avronun üzerindeki teklifleri değerlendirebilir. Önemli olan nokta, 30 yaşındaki forvetin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli maddesinin Fenerbahçe için geçerli olmaması; bu da Alman kulübüne transfer şartlarını belirleme imkanı tanıyor.

Serhou Guirassy hakkındaki spekülasyonlar, büyük ölçüde Fenerbahçe'deki iç başkanlık seçimleri nedeniyle alevlendi. Aday Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde forvetle sözleşme imzalayacağına dair söz vermişti. Ancak Dortmund tarafı, sözlü anlaşma iddialarını asılsız olarak nitelendiriyor.

Borussia DortmundFenerbahçeSerhou GuirassyTransferBundesliga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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