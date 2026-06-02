Parma, Benjamin Cremaschi'nin transferini tamamladı

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Parma, Benjamin Cremaschi'nin transferini tamamladı

Inter Miami'nin eski orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi kariyerine İtalya'da devam edecek. İtalya Serie A temsilcisi Parma, oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Haberlere göre, bu transfer İtalyan kulübüne yaklaşık 5 milyon dolara (4 milyon euro) mal oldu. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

ABD'li yetenekli futbolcu, geçtiğimiz yılın eylül ayında İtalya'nın yolunu tutmuştu. Ancak sakatlıklar ve form durumu nedeniyle Parma formasıyla sadece 9 maça çıkabildi. Mart ayında yaşadığı ciddi diz sakatlığı (menisküs) nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

Inter Miami altyapısından yetişen Benjamin Cremaschi, geçtiğimiz sezon ABD'nin en iyi genç futbolcusu seçilmişti. Ayrıca ABD milli takımı formasıyla üç maça çıktı. Kalıcı transferinin, Inter Miami'nin kadro planlamasında ek finansal imkanlar yaratması bekleniyor.

Cremaschi ile Inter Miami arasındaki ilişkiler, oyuncunun eski teknik direktör Javier Mascherano'nun taktiğine yönelik eleştirilerinin ardından gerilmişti. Merkez orta saha oyuncusu, az süre almaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve üst seviyeye çıkmak için daha fazla oynaması gerektiğini vurgulamıştı.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Parma yönetimi oyuncunun potansiyeline inanmaya devam ediyor ve sakatlık sonrası takımın kilit isimlerinden biri olmasını bekliyor.

ParmaInter MiamiBenjamin CremaschiSerie ATransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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