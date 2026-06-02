Chelsea savunmacısını dokunulmaz ilan etti ve teklifleri reddetti

Chelsea kulübü, kendi akademisinden yetişen Josh Acheampong için gelen birçok teklifi reddetti. Londra ekibi, 20 yaşındaki savunmacıyı takımın uzun vadeli geleceği için önemli bir figür olarak görüyor. Stamford Bridge yönetimi, İngiltere Premier Ligi'ndeki diğer kulüplerin ilgisine rağmen onu Batı Londra'da tutmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com veriyor.

TEAMtalk'un haberine göre, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi devlerin ilgisine rağmen Chelsea, çok yönlü savunmacıyı satılık olmayan oyuncular listesine ekledi. Bu karar, doğrudan teknik direktör Xabi Alonso tarafından destekleniyor. Teknik adam, genç yeteneği taktik planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

İngiltere U-21 milli takımı oyuncusu, kulüp hiyerarşisinde yüksek bir değere sahip ve dokunulmazlık statüsü kazandı. Bu, Acheampong'un artık Joao Felix, Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi takımın temel direkleriyle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor. BBC'nin haberine göre Chelsea, rakiplerine net bir mesaj göndererek futbolcuyu bırakmayacağını bildirdi.

Arsenal, Newcastle ve Crystal Palace durumu yakından takip ediyor. Ayrıca Bournemouth da geçen yaz transfer döneminden beri oyuncuya olan ilgisini koruyor. Ancak Chelsea yönetimi, futbolcunun gelişiminin Xabi Alonso yönetiminde daha iyi olacağına inanıyor.

Acheampong bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 17 maçta forma giydi. Çoğu yedekten gelse de, performansı teknik heyet üzerinde büyük bir etki bıraktı. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor, bu da kulübe müzakerelerde üstünlük sağlıyor.