Chelsea savunmacısını dokunulmaz ilan etti ve teklifleri reddetti

·128·Spor
Chelsea savunmacısını dokunulmaz ilan etti ve teklifleri reddetti

Chelsea kulübü, kendi akademisinden yetişen Josh Acheampong için gelen birçok teklifi reddetti. Londra ekibi, 20 yaşındaki savunmacıyı takımın uzun vadeli geleceği için önemli bir figür olarak görüyor. Stamford Bridge yönetimi, İngiltere Premier Ligi'ndeki diğer kulüplerin ilgisine rağmen onu Batı Londra'da tutmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com veriyor.

TEAMtalk'un haberine göre, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi devlerin ilgisine rağmen Chelsea, çok yönlü savunmacıyı satılık olmayan oyuncular listesine ekledi. Bu karar, doğrudan teknik direktör Xabi Alonso tarafından destekleniyor. Teknik adam, genç yeteneği taktik planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

İngiltere U-21 milli takımı oyuncusu, kulüp hiyerarşisinde yüksek bir değere sahip ve dokunulmazlık statüsü kazandı. Bu, Acheampong'un artık Joao Felix, Cole Palmer ve Moises Caicedo gibi takımın temel direkleriyle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor. BBC'nin haberine göre Chelsea, rakiplerine net bir mesaj göndererek futbolcuyu bırakmayacağını bildirdi.

Arsenal, Newcastle ve Crystal Palace durumu yakından takip ediyor. Ayrıca Bournemouth da geçen yaz transfer döneminden beri oyuncuya olan ilgisini koruyor. Ancak Chelsea yönetimi, futbolcunun gelişiminin Xabi Alonso yönetiminde daha iyi olacağına inanıyor.

Acheampong bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 17 maçta forma giydi. Çoğu yedekten gelse de, performansı teknik heyet üzerinde büyük bir etki bıraktı. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor, bu da kulübe müzakerelerde üstünlük sağlıyor.

ChelseaTransferlerXabi Alonsoİngiltere Premier LigiFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'ın Dünya Kupası için muhtemel kadrosu nasıl görünüyor? (foto)Bugün, 13:40Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyorBugün, 13:31Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)Bugün, 13:09İngiltere Premier Ligi'nin En Değerli On FutbolcusuBugün, 12:53Abduqodir Husanov'un transfer değeri 50 milyon Euro'ya ulaştıBugün, 12:43Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?Bugün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Everton - Manchester City Maçı Sonrası Husanov'un Puanı Açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu