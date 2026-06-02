Robbie Keane, Celtic teknik direktörlüğü için ana aday

Liverpool ve İrlanda milli takımının eski forveti Robbie Keane, Celtic teknik direktörlüğü için ana adaylardan biri olarak görülüyor. Daily Record'un haberine göre, 45 yaşındaki teknik adam Londra'da kulüp yönetimiyle resmi görüşmeler gerçekleştirdi ve iddialı projesini sundu. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Celtic şu anda teknik direktörlük konusunda hassas bir süreçten geçiyor. Takımı zor bir dönemde devralan ve sezonun son haftasında şampiyonluğu kazanan deneyimli Martin O'Neill ile yola devam edip etmeme veya yeni bir yön belirleme konusunda nihai karar henüz verilmedi. 74 yaşındaki O'Neill taraftarlar arasında büyük saygı görse de, yönetim gelecek için daha genç bir teknik adam seçeneğini değerlendiriyor.

Robbie Keane, adaylığını güçlendirmek amacıyla İskoç futbolunu yakından tanıyan bir teknik ekip kurmayı teklif etti. Planına göre, takımda eski Celtic kaptanı Scott Brown, mevcut B takımı antrenörü Jonny Hayes ve Stephen Glass'ın yardımcı olarak görev yapması bekleniyor.

Keane ve Glass kısa süre önce Macaristan'ın Ferencváros kulübünde birlikte çalıştılar ve bu ikili Scott Brown ile yakın ilişki içinde. Brown ve Hayes, yakın zamanda Budapeşte'yi ziyaret ederek UEFA Pro lisans programı kapsamında Keane ve Glass'ın çalışma sürecini gözlemlemişlerdi.

Celtic yönetimi, önümüzdeki günlerde Martin O'Neill ile bir araya gelerek bir sezon daha kalıp kalmayacağını görüşecek. Ancak bundan sonra Robbie Keane seçeneği üzerinde nihai bir karara varılacak. Hatırlatmak gerekirse, Keane 2010 yılında futbolcu olarak kiralık şekilde Celtic forması giymişti.