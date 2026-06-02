Lamine Yamal Dünya Kupası'nda 19 numaralı formayı giyecek

İspanya Milli Takımı, yaklaşan Dünya Kupası için oyuncuların resmi forma numaralarını açıkladı. Barcelona formasıyla sergilediği parlak performansla tanınan genç yıldız Lamine Yamal, ilk büyük turnuvasında 19 numaralı formayla sahaya çıkacak. Bu haberi Goal.com duyurdu.

Numara dağılımındaki en sürpriz karar orta saha oyuncusu Gavi ile ilgili oldu. Genellikle merkez forvetlere ait olan sembolik 9 numara, bu yetenekli orta saha oyuncusuna verildi. Daha önce bu numara altında Fernando Torres ve Alvaro Morata gibi golcüler görev yapmıştı. Bu durum taraftarlar ve uzmanlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Ayrıca Dani Olmo prestijli 10 numarayı alırken, Nico Williams 17, Mikel Oyarzabal ise 21 numarayı seçti. Kaleciler arasında David Raya 1 numarayı, Unai Simon ise 23 numarayı aldı. İspanya Milli Takımı'nın geleneksel 1-11 numara sisteminden sapması sosyal medyada çeşitli eleştirilere neden oldu.

Teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesinde takımının şansını yüksek değerlendirdi. "Favoriler arasında olsak da dikkatli olmayı unutmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı. İngiltere veya Fransa gibi şampiyonluğun ana adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.