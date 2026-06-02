Bayern, hücum hattını sürpriz bir transferle güçlendirmek istiyor

Münih ekibi Bayern, yaz transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Anthony Gordon transferinin gerçekleşmemesinin ardından Alman devi, rotasını PSV Eindhoven'ın forveti Ismael Saibari'ye çevirdi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor .

Bayern ile Saibari arasındaki görüşmelerin başladığı belirtiliyor. Faslı oyuncu, bu yaz Münih'e transfer olmaya hazır olduğunu ifade etti. Şu anda oyuncu, PSV yönetiminin belirleyeceği bonservis bedelini bekliyor. Ismael Saibari için Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de devrede.

Hollanda'nın Eindhovens Dagblad gazetesinin doğruladığına göre, PSV yıldız oyuncusunu ucuza bırakmak istemiyor. Kulübün 60 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Bayern'in daha önce Anthony Gordon için de aynı bütçeyi ayırmış olması nedeniyle bu rakamın bir engel teşkil etmeyeceği düşünülüyor.

Ayrıca Bayern, kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın transferinden de ek gelir elde etmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre, Tottenham oyuncunun 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Bu durum, Münih ekibinin yeni transferler için bütçe oluşturmasına yardımcı olacak.

Bayern yönetimi gelecek sezon için çok yönlü bir forvet arayışında. Kulüp, hem kanatlarda hem de merkezde Harry Kane'i yedekleyebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Ismael Saibari, bu kriterlere uygun bir aday olarak görülüyor.