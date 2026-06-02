Oleksandr Usyk bir sonraki maçını Agit Kabayel'e karşı yapacak

Profesyonel boksun ağır sıklet kategorisinde uzun zamandır beklenen, şiddetli ve tavizsiz bir mücadelenin gerçekleşeceği resmen netleşti. Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, bu sıkletteki mevcut mutlak dünya şampiyonu, efsanevi Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'in bir sonraki zorunlu rakibinin kim olacağını açıkladı. Buna göre, şampiyonluk kemeri için yapılacak maçta Usyk'in rakibi, yenilgisiz Alman boksör Agit Kabayel olacak.

Turnuva organizatörleri ve WBC yönetimi, bu kararı kesin ve tartışmasız bir şekilde onayladı.

Mauricio Sulaiman: «Artık zorunlu unvan koruma maçının zamanı geldi»

Dünya Boks Konseyi başkanı, prestijli Sky Sports yayınına verdiği röportajda durumu şöyle değerlendirdi:

«WBC'nin bu konudaki kararı en başından beri çok net ve kesindi. Büyük şampiyon Oleksandr Usyk'in unvanını isteğe bağlı koruma talebini kabul etmiştik ve o maç başarıyla gerçekleşti. Şimdi sıra yönetmelikte! Usyk'in kemerini koruması için geçici şampiyonluk kemerinin sahibi Alman Agit Kabayel'e karşı zorunlu koruma maçına çıkması şart».

Yenilgisiz Kabayel: Usyk'i kim tehdit ediyor?

Oleksandr Usyk için gerçek bir baş ağrısı olması beklenen 33 yaşındaki Alman boksör Agit Kabayel, profesyonel boks kariyerine 2011 yılında başladı. O günden bu yana ringde gerçek bir «kabus» haline geldi.

Kabayel, bu süre zarfında profesyonel ringde toplam 27 maça çıktı ve bunların hepsinde rakiplerine üstünlük sağladı. En dikkat çekici olanı ise, galibiyetlerinin 19'unu nakavtla erken bitirmiş olmasıdır.

Kabayel, profesyonel kariyeri boyunca ağır sıkletin en tehlikeli ve öne çıkan şu yıldızlarını mağlup etmeyi başardı:

Derek Chisora (Büyük Britanya)

Arslanbek Makhmudov (Rusya)

Frank Sanchez (Küba)

Zhilei Zhang (Çin)

Böylesine ciddi bir liste ve yenilgisiz seri, Kabayel'in Usyk için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gösteriyor. Dünyanın gözünü dikeceği bu süper karşılaşmada kimin galip geleceğini yakında öğreneceğiz. Büyük boks gecesini takip etmeye devam edin!