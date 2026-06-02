Christophe Dugarry, Arsenal oyuncularına palyaço dedi

·65·Spor
Christophe Dugarry, Arsenal oyuncularına palyaço dedi

Fransa milli takımının eski forveti Christophe Dugarry, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i sert bir dille eleştirdi. Dünya şampiyonu, Londra ekibini aşırı savunmacı taktikleri nedeniyle "bir grup palyaço" olarak nitelendirdi ve onları Budapeşte'ye aşırı kibirli gelmekle suçladı. Bu haberi Goal.com veriyor.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde PSJ ile karşılaştı ve normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla kaybetti. Kai Havertz'in 6. dakikada attığı gole rağmen, İngiltere şampiyonları maç boyunca savunmaya çekilerek inisiyatifi rakibe bıraktı.

RMC Sport yayınında konuşan Dugarry, "Sadece topu uzaklaştıran ve zaman geçirmeye çalışan bir Arsenal gördük. Bu katlanılamazdı" dedi. Ona göre, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar sıkıcı bir oyun oynamak futbola ihanettir. Dugarry, Londra ekibinin tarihine ve hücum anlayışına aykırı hareket ettiğini vurguladı.

Eski futbolcu, Mikel Arteta'nın maç öncesi açıklamalarını da hatırlattı: "Büyük bir kibirle gelmişlerdi, Arteta 'onları yeneceğiz' demişti. Arsenal'in kaybetmesine sevindim. Eğer bir gün kazanmak istiyorlarsa futbol oynamaya başlamalılar. Bu Arsenal değil! Bu kulübün bir mirası ve tarzı var. Böyle oynayamazlar."

Eski Chelsea orta sahası Craig Burley de ESPN üzerinden Londra ekibinin taktiğinin yanlış olduğunu belirtti. Ona göre, 6. dakikada gol atan bir takımın 90. dakikaya kadar sadece savunma yapmaya çalışması anlaşılmaz bir durum. Arsenal'in bu mağlubiyetten ders çıkarıp yeni sezona hazırlanması gerekiyor.

ArsenalPSJŞampiyonlar LigiMikel ArtetaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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