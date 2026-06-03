Ruben Dias kariyerine Real Madrid'de devam etme kararı aldı

Avrupa futbolunda transfer haberleri hız kazanıyor. İngiltere ve İspanya devleri arasında yeni bir sansasyonel gelişme bekleniyor. Manchester City ve Portekiz milli takımının yetenekli stoperi Ruben Dias, bu yaz transfer döneminde kariyerinde keskin bir dönüş yaparak kulübünü değiştirmeye yakın.

İspanya'nın saygın El Debate yayın organının gazetecilerinin son sansasyonel haberine göre, tecrübeli savunmacı Real Madrid'in teklifini kabul etmeye ve kariyerine Santiago Bernabeu'da devam etmeye kesin olarak karar verdi.

Kraliyet Kulübü'nün eski tanıdığı ve transfer bedeli

Spor basınında daha önce de Kraliyet Kulübü'nün bu Portekizli savunmacıya ilgisiz olmadığı ve onu uzun süredir izlediği yönünde haberler yer alıyordu. Artık bu ilgi resmiyet kazanmak üzere.

Şu anda 29 yaşında olan Ruben Dias'ın Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2029'un ortalarına kadar geçerli. Futbol dünyasındaki güvenilir kaynaklar, bu savunmacının piyasa değerini 60 milyon Euro olarak değerlendiriyor. Madrid ekibinin savunmayı güçlendirmek için bu büyük bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Premier Lig'deki sağlam istatistikler ve taraftarların beklediği müjde

Ruben Dias, geride kalan İngiltere Premier Ligi sezonunda da Josep Guardiola'nın takımının temel direklerinden biri oldu. Ulusal ligde toplam 26 maçta sahaya çıkarak rakip kalelere 2 gol atmayı başardı. Ayrıca kıyasıya mücadelelerde 3 sarı kart gördü.

Bu transfer başarıyla sonuçlanırsa, Real Madrid'in savunma hattı dünyanın en iyi savunmacılarından biriyle daha da güçlenecek. Bu, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyadaki Madrid taraftarları için gerçek bir bayram hediyesi olacak! Bu dev transferin her adımını Zamin sayfalarında bizimle takip edin!