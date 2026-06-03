Florentino Perez seçimler nedeniyle Mourinho transferinde büyük para kaybediyor

Dünya futbolunda ve transfer piyasasında beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler devam ediyor. Madrid ekibi Real, eski teknik direktörü, ünlü ve deneyimli Portekizli uzman Jose Mourinho'yu tekrar Santiago Bernabeu'ya getirme isteğinde ciddi bir engelle karşılaştı. Artık Kraliyet Kulübü, bu transferi gerçekleştirmek için önceden planlanandan çok daha fazlasını, nakit olarak 15 milyon avroya kadar harcamak zorunda kalacak.

Bu haberi, spor dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olarak kabul edilen The Athletic yayını gazetecileri duyurdu.

Süresi dolan ve geçerliliğini yitiren madde

Öğrenildiğine göre, 'Özel' lakaplı Mourinho'nun Portekiz kulübü Benfica ile yaptığı mevcut iş sözleşmesinde çok avantajlı bir madde bulunuyordu. Buna göre, herhangi bir dev kulüp sadece 6 milyon avro civarında bir serbest kalma bedeli ödeyerek uzmanı kadrosuna katabilirdi.

Ancak bu özel seçenek sezon bittikten sonra sadece 10 iş günü boyunca geçerliydi ve bu yılın 29 Mayıs tarihinde tamamen geçerliliğini yitirdi. İçeriden gelen bilgilere göre, Real Madrid Jose Mourinho'nun kendisiyle gelecekteki işbirliği konusunda tüm şartlarda tam anlaşmaya varmıştı. Ancak Madrid ekibindeki beklenmedik siyasi süreçler ve iç yönetim sistemindeki sorunlar nedeniyle bu ayrıcalıklı madde zamanında aktive edilemedi.

Real'de başkanlık seçimleri ve yeni aday

Madrid devinin bu avantajlı fırsattan yararlanamamasının temel nedeni, kulüpte devam eden başkanlık yarışı oldu. Mesele şu ki, Real Madrid kulübünde yeni başkanlık seçimleri bu yılın 7 Haziran tarihinde yapılacak.

Taraftarlar arasında büyük ilgi uyandıran bu seçimde, mevcut başarılı başkan Florentino Perez ile birlikte, büyük hedefleri olan 37 yaşındaki genç ve hırslı iş insanı Enrique Riquelme de yer alıyor. Kulüpteki bu iktidar mücadelesi ve resmi süreçler, Mourinho'nun Madrid'e daha ucuza dönmesine engel oldu.

Yine de Real Madrid taraftarları için 'Özel' (The Special One) lakaplı teknik adamın dönüşü kesinlikle büyük bir sevinç ve yeni zaferlerin temeli olacaktır. Seçim sonuçlarını ve Jose Mourinho'nun Madrid'deki yeni döneminin başlangıcına dair en sıcak haberleri Zamin sayfalarında bizimle takip edin!