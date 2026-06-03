Robert Lewandowski Manchester United'a Transfer Olacak mı? Louis Saha'dan Yorum

Robert Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesi ve serbest kalması beklenirken, Louis Saha GOAL'e verdiği röportajda Polonyalı forvetin Manchester United için faydalı olabileceğini söyledi. Eski Fransız futbolcuya göre, Lewandowski Old Trafford'da Zlatan Ibrahimovic gibi büyük bir etki yaratabilir, ancak İngiltere Premier League devi için şu an Kylian Mbappe tarzı bir forvet daha önemli. Goal.com haber verdi.

Manchester United son transfer dönemlerinde hücum hattına büyük yatırım yapsa da beklenen sonuçları almakta zorlandı. Buna rağmen, 2025 yazında doğru adımlar atıldı. Michael Carrick yönetiminde Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo takımda başarılı bir şekilde forma giydi ve ekibi Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde öne taşıdı. RB Leipzig'den 74 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Benjamin Sesko da 2026'da verimliliğini kanıtlayarak kritik goller attı.

22 yaşındaki Sloven forvetten beklentiler büyük, ancak takım Avrupa'nın elit turnuvalarına dönerken rekabeti artırmak şart. Şampiyonlar Ligi'nde 109 golü bulunan Lewandowski, özellikle bonservissiz olma ihtimali göz önüne alındığında Carrick için akıllıca bir hamle olabilir. Saha bu konuda şunları söyledi: "Bu seçeneği değerlendirirdim. Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir tecrübesi var ve takıma kesinlikle katkı sağlar."

Sözlerine devam eden Saha, Lewandowski'nin yaşı (37) konusuna da değindi: "Ligde Sesko ile ortaklık kurmaktan keyif alır ve sorumluluğu paylaşırlar. Liderlik ve yüksek standartlar getirir. Neden olmasın? Ancak yaşını da hesaba katmak gerekir. Sezonda 15-20 gol atacağı kesin, fakat geleceği onun etrafında inşa etmek düşündürücü."