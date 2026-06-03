Marc-Andre ter Stegen Barcelona'dan ayrılıp Ajax'a transfer olabilir

Girona'daki başarısız kiralık döneminin ardından Marc-Andre ter Stegen bu yaz Barcelona'dan ayrılmaya yakın. Deneyimli Alman kaleci kulübün gelecek planlarında yer almıyor. Artık Hollanda ekibi Ajax'a beklenmedik bir transfer yapabilir; burada eski teknik direktörü Michel, tecrübeli file bekçisiyle yeniden çalışmayı hedefliyor. Goal.com haber verdi.

Girona'daki kısa ve başarısız görevinin ardından Ter Stegen Barcelona'ya döndü, ancak İspanya'daki dönemi sona eriyor gibi görünüyor. Diario Sport'un haberine göre, La Liga devi 34 yaşındaki kalecinin artık takımın yeni projesinin bir parçası olmadığını açıkça belirtti. Teknik direktör Hansi Flick sezonun ilk yarısında Joan Garcia'yı kullanmayı tercih ediyor.

Ter Stegen Temmuz 2014'te Borussia Mönchengladbach'tan transfer olmuş, kulüp formasıyla 423 maça çıkmış ve takım kaptanlığına yükselmişti. Şu anda Barcelona, maaş bütçesinde yer açmak amacıyla onu tamamen satmaya hazır. Kalecinin Girona'daki performansı, Ocak ayındaki transferin ardından sakatlık nedeniyle sadece iki maçla sınırlı kaldı.

Ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapattı ve bu durum Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından da trajedi olarak nitelendirildi. Ter Stegen'in kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve Ajax kendisine ciddi ilgi gösteriyor. Amsterdam ekibinin başına geçen Michel, deneyimli kaleciyi kadrosunda görmek istiyor.

Marc-Andre ter Stegen Barcelona'daki yılları boyunca 20 büyük kupa kazandı. Hesabında yedi İspanya şampiyonluğu, altı Kral Kupası ve 2015 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Artık kariyerini Eredivisie'de sürdürerek zengin tecrübesini yeni takımına aktarması bekleniyor.