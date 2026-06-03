Arkadiusz Milik sakatlıklar nedeniyle antrenmanda ağladığını itiraf etti

·60·Spor
Arkadiusz Milik sakatlıklar nedeniyle antrenmanda ağladığını itiraf etti

Juventus forveti Arkadiusz Milik, uzun süren sakatlıkların ruh sağlığını ne kadar ağır etkilediği hakkında açıkça konuştu. 32 yaşındaki Polonya milli takımı oyuncusu, sürekli fiziksel sorunların onu tamamen tükettiğini ve hatta spor salonundaki antrenmanları yarıda kesip soyunma odasında gözyaşı dökmek zorunda kaldığı anları hatırladı. Goal.com haber verdi.

Tecrübeli forvet, fiziksel durumu nedeniyle son zamanlarda Torino ekibinde çok az forma şansı buluyor. 2023 yılında Marseille'den Juventus'a kesin olarak transfer olan Milik, Polonya basınından Kanal Sportowy'e verdiği röportajda sakatlıklarla ilgili psikolojik mücadelesini anlattı. Sözlerine göre, sürekli tedaviler ve iyileşme süreçleri onu dayanılmaz bir noktaya getirdi.

"Son iki yılda sadece sakatlıklarım hakkında konuşabilirdim. Bu dönem beni kelimenin tam anlamıyla tüketti. Her şeyden uzaklaşmak istedim", diyor forvet. Milik kariyeri boyunca Ajax, Napoli ve Marseille gibi kulüplerde verimli bir oyun sergilese de son yıllarda şansı yaver gitmiyor.

Forvet en zor anlarını şöyle anlatıyor: "2025'in başında büyük bir sorun yaşadım, bunlar çok tatsız anlardı. Mental çöküşün en dip noktasına indim. Bazen antrenman için spor salonuna giriyor, aniden durup soyunma odasına gidip ağlıyordum".

İstatistiklere göre, 2025-26 sezonu Milik için başarısız geçiyor. Serie A'da sadece iki kez sahaya çıktı ve toplam 34 dakika oynadı. Diz, baldır ve kaslarındaki ardışık sakatlıklar onu futboldan uzun süre uzak tuttu. Nisan ayındaki diz sakatlığı ise acılarını daha da artırdı.

JuventusArkadiusz MilikSakatlıkFutbolSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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