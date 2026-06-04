Real Madrid Denzel Dumfries transferini tamamladı: Sağlık kontrolü başladı

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Real Madrid Denzel Dumfries transferini tamamladı: Sağlık kontrolü başladı

Real Madrid kulübü, Inter savunmacısı Denzel Dumfries'in transferini tamamlamak üzere. Madrid ekibi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini aktive etmeye karar verdi. Hollanda milli takım kampında bulunan sağ bek, bugün sağlık kontrolünden geçiyor. Goal.com haber verdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid Inter yönetimini serbest kalma bedelini ödeme niyeti hakkında resmen bilgilendirdi. 30 yaşındaki futbolcunun Hollanda ile Cezayir arasındaki hazırlık maçında cezası nedeniyle oynayamaması, sağlık kontrolünden geçmesi için uygun bir fırsat yarattı. Hukuken transfer, tüm belgeler resmileştikten sonra Temmuz ayı başında geçerli olacak.

Madrid kulübü yönetimi, kanat savunması pozisyonunu güçlendirmeyi öncelikli görev olarak görüyor. Bu kararlı adım, serbest kalma bedeli ödendiğinde kulübün oyuncuyu bırakmak zorunda kalması nedeniyle Serie A şampiyonlarını müzakere şansı bırakmadı. Resmi açıklamanın ise Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor.

Denzel Dumfries için bu transfer, İtalya'daki başarılı beş yıllık kariyerinin sonu olacak. 2021 yılında PSV'den 14 milyon euro karşılığında Inter'e katılmıştı. Geçen süre zarfında tüm kulvarlarda 207 maça çıkıp 27 gol ve 28 asist kaydetti.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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