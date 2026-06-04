Virgil van Dijk Liverpool yönetiminin kararına şaşırdığını söyledi

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, kulüp yönetiminin başarısız bir sezonun ardından teknik direktör Arne Slot'u görevden alma yönündeki beklenmedik kararına şaşırdığını belirtti. Deneyimli savunmacıya göre yönetim, Hollandalı uzmanla yollarını ayırmadan önce kendisiyle görüşmedi. Futbolcu, bu haberi cumartesi günü medyadan öğrendiğini itiraf etti. Goal.com'un haberine göre.

Hollanda Milli Takımı'nın Cezayir'e karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup olmasının ardından Van Dijk, NOS yayınına verdiği röportajda vatandaşının ayrılığı hakkında konuştu. Savunmacı, "Cumartesi öğleden sonra Amsterdam'a indim ve bu haber zaten yayılmıştı. Bundan sonra görüşmeler yapıldı ancak karar çoktan verilmişti" dedi.

Liverpool için geçen sezon son derece zorlu geçti. Takım yaz transfer döneminde Alexander Isak gibi yıldızlar için rekor seviyede 446 milyon sterlin harcamasına rağmen, İngiltere Premier Ligi'ni sadece beşinci sırada tamamladı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'ye elendi. Mohamed Salah ile ilgili iç anlaşmazlıklar da durumu karmaşıklaştırdı.

Van Dijk, yönetimin karar alma süreci hakkında "Bana nasıl veya ne diye sormuyorlar" diye vurguladı. Buna rağmen, ayrılan teknik ekibe teşekkür etti: "Arne ve Sipke ile konuştum. Sadece benim için değil, kulüp için yaptıkları her şey için minnettarım. Onlara sadece başarılar diliyorum".

Şu anda Van Dijk tüm dikkatini milli takıma vermiş durumda, ancak Cezayir'den alınan mağlubiyet onu üzdü. Liverpool'un yıldızı, "İlk yarıda en az 2-0 önde olmalıydık. Hücumda netlik eksikliği var. Dünya Kupası'na hazır olabilmemiz için birçok şeyi geliştirmemiz şart" diye ekledi.