Diego Simeone, Mason Greenwood'u Atletico Madrid'e getirmek istiyor

·51·Spor
Diego Simeone, Mason Greenwood'u Atletico Madrid'e getirmek istiyor

Atletico Madrid'in baş antrenörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Mason Greenwood'u ana hedef olarak belirledi. İspanyol devi hücumda ciddi değişiklikler planlıyor ve Simeone, İngiliz forveti kendi taktik sistemi için "mükemmel bir forvet" olarak görüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Greenwood, geçen sezon kiralık olarak Getafe forması giyerek La Liga koşullarına uyum sağlayabildiğini kanıtlamıştı. Şu anda Paris Saint-Germain ve diğer devlerle rekabet eden Marsilya'da parlayan 24 yaşındaki futbolcu, hızı ve bitirici vuruşlarıyla Atletico Madrid teknik ekibini etkilemeye devam ediyor.

Marsilya kulübü yıldızını kolayca elden çıkarmak istemiyor. Haberlere göre, Fransız kulübü tüm turnuvalarda 26 gol ve 11 asist kaydeden futbolcu için 100 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi. Marsilya'nın sportif direktörü Gregory Lorenzi, karlı bir teklif gelirse bunu değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Bu transferin gerçekleşmesi büyük ölçüde Julian Alvarez'in kaderine bağlı. Atletico Madrid yönetimi Arjantinli forvetin Barcelona'ya transferiyle ilgili haberleri yalanlasa da, Alvarez için büyük bir teklif gelirse, elde edilen gelir Greenwood transferine yönlendirilebilir.

Şu anda 100 milyon Euro'luk fiyat etiketi Atletico Madrid için ana engel olmaya devam ediyor. Ancak Simeone, hücum hattında taze kana ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve Mason Greenwood transferinin yaz transfer penceresinin en ses getiren anlaşmalarından biri olması bekleniyor.

Diego SimeoneMason GreenwoodAtlético MadridMarsilyaJulián Álvarez
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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