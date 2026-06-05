Bayern yeteneğini elinde tutmak istiyor: Ibrahimovic için yeni plan

·91·Spor
Bayern yeteneğini elinde tutmak istiyor: Ibrahimovic için yeni plan

Münih'in Bayern kulübü, genç yeteneği Arijon Ibrahimovic konusunda nihai kararını verdi. Sky'ın haberine göre, Almanya rekorcusu futbolcuyu tekrar kiralamaya vermeyi düşünmüyor ve onu ana kadroda tutmak istiyor. Kulüp yönetimi, Almanya U21 milli takım üyesinin geçen sezon 1. FC Heidenheim'daki gelişiminden memnun ve ona yeni sezonda önemli bir rol vermeyi planlıyor. Bu konuda Goal.com bilgi veriyor.

Kulüp yetkilileri, Ibrahimovic'i takımda Raphael Guerreiro'nun üstlendiği işleve benzer bir görevde görüyor. Bilgi için belirtelim ki, Raphael Guerreiro sakatlıklarına rağmen geçen sezon 29 maça çıkıp 6 gol ve 3 asist kaydetmişti. Ibrahimovic de hücumun her iki kanadında oynayabildiği için, rotasyonda yeterli oyun pratiği bulması bekleniyor.

Şu anda tüm kararlar futbolcunun kendisine bağlı: 2027'ye kadar olan sözleşmesini uzatarak takımda kalabilir veya transfer isteyebilir. Ayrılmak isterse, Bayern onu geri satın alma opsiyonuyla satmaya hazır. PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari transferi orta saha için planlanırken, Anthony Gordon transferinin gerçekleşmemesi Ibrahimovic için fırsatları artırıyor.

Yetenekli futbolcuya İngiltere Premier Lig kulüpleri, özellikle Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham ve Crystal Palace ilgi gösteriyor. Ayrıca Bundesliga'nın Hoffenheim ve Stuttgart takımları da onu kadrosuna katmaya çalışıyor. Ibrahimovic geçen sezon 1. FC Heidenheim formasıyla 34 maça çıkıp takımının ligde kalmasına büyük katkı sağlamıştı.

BayernTransferlerArijon IbrahimovicBundesligaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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