MLS All-Star Maçı: Lionel Messi ve Son Heung-Min ilk 11'de

MLS All-Star Maçı'nın ilk 11'i açıklandı. Taraftarlar, medya ve futbolcular arasında yapılan oylama sonucunda, takıma beklenen yıldızların yanı sıra birkaç sürpriz isim de dahil edildi. Listede Lionel Messi ve Son Heung-Min gibi dünya yıldızlarının yer alması dikkat çekiyor. Son Heung-Min en iyi sezonunu geçirmese de, popülaritesi ve yeteneği kadroda yer almasını sağladı. Goal.com haber veriyor.

Kadronun en ilginç yönlerinden biri, Xavier Gozo, Anthony Markanich ve Nashville takımının parlak savunmacısı Andy Najar gibi oyuncuların dahil edilmesidir. Ayrıca, Tim Ream 15 yıl aradan sonra tekrar yıldızlar takımına çağrıldı. Orta saha hattında Sebastian Berhalter neredeyse yalnız kaldı, bu da takımın taktik dizilişi konusunda çeşitli soruları beraberinde getiriyor.

Uzmanlar bu kadroyu analiz ederken, takımın hücum gücünü yüksek değerlendiriyor, ancak savunma hattının Liga MX yıldızlarına karşı oynayacağı maçta ciddi bir sınavdan geçebileceğini vurguluyor. Özellikle Xavier Gozo, bu yıl MLS'de gösterdiği istikrarlı performansla bu takdiri tamamen hak ettiğini kanıtladı.

Temmuz ayının sonunda gerçekleşecek MLS ve Liga MX yıldızları arasındaki mücadelenin taraftarlar için gerçek bir şölen olması bekleniyor. Lionel Messi ve Jordi Alba gibi yıldızların sahaya çıkması, maçın prestijini daha da artıracak. Şu an için yedek oyuncuların kadroyu ne kadar güçlendireceği ve takım dengesini nasıl sağlayacağı ana mesele olarak kalıyor.