Peres, Michael Olise transferi için 150 milyon euro ayırmaya hazır

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça, Madrid'in Real kulübü etrafındaki iç haberler yeni bir aşamaya giriyor. İspanya'nın prestijli ve popüler AS gazetisinin yayınladığı son sansasyonel bilgilere göre, 'Kraliyet Kulübü' başkanı Florentino Perez, Münih'in Bayern kulübünün kanat oyuncusu Michael Olise'i Madrid'e getirmek için nakit 150 milyon euro tutarındaki kaynağı feda etmeye hazır.

Ancak bu haber, futbol dünyasında büyük tartışmalara ve gizemli sorulara neden oluyor. Çünkü bu transfer planı, Perez'in yakın zamanda yaptığı sansasyonel açıklamanın gölgesinde çok ilginç bir hal aldı.

Ronaldo seviyesindeki gizemli yıldız kim?

Hatırlatmakta fayda var, birkaç gün önce 'beyazlar'ın yöneticisi basına verdiği röportajda, gelecek haftanın salı günü kulüp tarihindeki en büyük ve şaşırtıcı transfer teklifini resmi olarak açıklayacağını vaat etmişti. Perez'in belirttiğine göre, o teklifin yapılacağı futbolcunun ismi açıklandığında tüm dünya şok olacak.

Bununla birlikte, Madrid devinin başkanı, o gizemli oyuncunun yetenek konusunda efsanevi Cristiano Ronaldo seviyesinde olduğunu ve bunun asla Michael Olise olmadığını özellikle vurgulamıştı. Bu da Olise'in transferinin Real için salı günkü ana bomba değil, Perez'in kadroyu güçlendirme konusunda paralel olarak yürüttüğü ikinci büyük projesi olduğuna işaret ediyor.

Münih kalesini ele geçirmek kolay olmayacak

Kaynağın bildirdiğine göre, 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun transferini gerçekleştirmek Madrid devi için oldukça zorlu geçecek. Alman futbolunun devi olarak kabul edilen Bayern kulübü hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamıyor ve mali açıdan istikrarlı bir konuma sahip. Münihliler, liderlerini satarak kasayı doldurmak zorunda değiller.

Üstelik Olise, geride kalan sezonda gerçek bir 'volkan' gibi parladı. Oyuncunun transfer piyasasındaki statüsü ve çarpıcı istatistikleri aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Gösterge türü Oyuncunun güncel rakamları ve durumu Toplam maç sayısı Sezon boyunca tüm turnuvalarda 52 maç Verimlilik (Gol + Asist) 22 gol ve çarpıcı 31 gol asisti (toplam 53 puan!) Mevcut sözleşme süresi Münihlilerle 2029 yazına kadar planlanmış Piyasa değeri (Transfermarkt) Şu anda tam olarak 150 milyon euro

Nispeten genç olmasına rağmen, sahada gerçek bir sihirbaza dönüşen Olise için Transfermarkt portalının belirlediği değer, Perez'in teklif ettiği tutarla tam olarak örtüşüyor.

Durum analizi: Florentino Perez'in transfer piyasasındaki büyük hamleleri yeni bir seviyeye çıktı. Bir yanda Michael Olise için 150 milyon euroluk hamle, diğer yanda salı günü açıklanacak, Ronaldo statüsünde başka bir gizemli mega-yıldız! Eğer Real Madrid bu planların hepsini hayata geçirirse, gelecek sezon Avrupa futbolunda onlara karşı koyacak güç kalmayacak. Bayern paraya ihtiyaç duymasa da, Madrid'in cazibesi ve Olise'in olası isteği transferi sonuçlandırabilir.

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