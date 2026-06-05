Transfermarkt dünyanın en pahalı futbolcuları sıralamasını yayınladı

·52·Spor
Transfermarkt dünyanın en pahalı futbolcuları sıralamasını yayınladı

Dünya futbolundaki transfer ücretlerini ve oyuncuların piyasa değerlerini belirleyen prestijli Transfermarkt portalının uzmanları, bir başka büyük güncelleme gerçekleştirdi. Cuma günü İspanya La Liga temsilcilerinin transfer değerlerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından, gezegenin en pahalı 10 futbolcusundan oluşan küresel sıralamada beklenmedik ve keskin değişiklikler gözlendi.

Uzun süre bu listede mutlak liderliği elinde tutan ve son aylarda zirveyi Lamine Yamal ile Erling Haaland ile paylaşan Fransız yıldız Kylian Mbappé, konumunu kaybederek birinciliği bıraktı.

Dünya futbolu tahtında ikili iktidar

Güncellenen finansal verilere göre, şu anda dünyadaki en pahalı futbolcular iki genç ve korkutucu golcü olarak kabul edildi. Her biri tam 200 milyon avrodeğerle transfer piyasasının mutlak kralları haline geldi:

  • Lamine Yamal (Barcelona) — 200 milyon €

  • Erling Haaland (Manchester City) — 200 milyon €

Katalan devinin 18 yaşındaki fenomeni, La Liga'daki şampiyonluk ve başarılı sezonun ardından değerini maksimum seviyeye çıkarmayı başardı.

Dünyanın en pahalı ilk 10 futbolcusu sıralaması

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla, dünya futbolunda şu anda en yüksek değer verilen ve milyonlarca taraftarın gözdesi haline gelen ilk on temsilcileriyle detaylı olarak tanışabilirsiniz:

Üst sıralamadaki yeri

Futbolcunun adı ve soyadı

Forma giydiği kulüp

Güncel transfer değeri

1-2

Lamine Yamal

Barcelona

200 milyon avro

1-2

Erling Haaland

Manchester City

200 milyon avro

3

Kylian Mbappé

Real Madrid

180 milyon avro

4-5

Pedri

Barcelona

150 milyon avro

4-5

Michael Olise

Bayern Munich

150 milyon avro

6-9

Khvicha Kvaratskhelia

Napoli

140 milyon avro

6-9

João Neves

PSG

140 milyon avro

6-9

Vitinha

PSG

140 milyon avro

6-9

Vinícius Júnior

Real Madrid

140 milyon avro

10

Jude Bellingham

Real Madrid

130 milyon avro

Tablodan da görüldüğü üzere, Real Madrid'in oyuncuları Vinícius Júnior ve Jude Bellingham'ın değerlerinde hafif bir düşüş gözlemlense de, ikili de ilk ondaki konumlarını korumayı sürdürüyor. PSG'nin iki temsilcisi ve Münih'te parlayan Michael Olise ise değerlerini önemli ölçüde artırmayı başardı.

Zamin bakış açısı: Messi ve Ronaldo döneminden sonra futbol piyasasında 200 milyonluk eşiği aşmak kimseye nasip olmamıştı. Barcelona'nın 18 yaşındaki elması Lamine Yamal'ın Haaland ile birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu haline gelmesi gerçek bir tarihi olaydır. Mbappé'nin Madrid'deki ilk sezonunun ardından 180 milyona düşmesi ise La Liga'daki rekabetin ne kadar şiddetli olduğunun kanıtıdır.

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TransfermarktLamine YamalErling HaalandBarcelonaManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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