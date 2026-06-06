Perez, Real Madrid'in üç yıldızının geleceğiyle ilgili önemli kararını açıkladı

Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez, takımın şu anki en parlak yıldızları olan sol kanat oyuncusu Vinicius Junior, Fransız golcü Kylian Mbappe ve İngiliz yetenekli orta saha Jude Bellingham'ın kulüpteki geleceği konusunda medya temsilcilerinin sorularına net ve kesin cevaplar verdi.

Dünya futbolunun en etkili yöneticilerinden biri olan Perez, bu açıklamasıyla transfer pazarındaki çeşitli dedikodulara tamamen son verdi. Prestijli AS gazetesinde yayınlanan röportajı, kısa sürede 'kraliyet kulübü' taraftarları arasında geniş tartışmalara neden oldu.

'Onların bizde olması büyük bir şans!'

Gazetecilerle yaptığı görüşmede Florentino Perez öncelikle Kylian Mbappe'nin yeteneğine özel olarak değindi ve ondan beklentisinin çok yüksek olduğunu gizlemedi.

'Mbappe, gezegenimizin en güçlü futbolcularından biridir. Gol verimliliği ve istatistiklerine kısaca bir göz atmak bile ne kadar fenomenal bir oyuncuyla çalıştığımızı anlamak için yeterlidir. Böyle yüksek seviyedeki bir futbolcunun statüsünden kimse şüphe duymamalıdır. Kylian, ortak hedeflerimiz yolunda büyük katkı sağlayacaktır. 'Real Madrid' formasıyla büyük zaferler ve kupalar kazanacağından eminim' dedi kulüp başkanı.

Bunun ardından medya temsilcileri, kulüp başkanına taraftarları en çok merak eden stratejik soruyu yöneltti: 'Önümüzdeki maçlarda Mbappe, Vinicius ve Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de göreceğiz mi?'

Florentino Perez buna cevaben takımda herhangi bir iç çatışma veya ayrılık beklemediklerini vurguladı:

'Burada son derece nadir yetenek sahiplerinden bahsediyoruz. Dünyadaki herhangi bir dev kulübün kadrosuna katmayı hayal edeceği seviyede oyuncular bunlar. Böyle bir üçlünün tam da bizim takımımızda top koşturması 'Real' için büyük bir mutluluktur. Şunu kesinlikle söylüyorum; hepsi Madrid'de kalacak ve kariyerlerine burada devam edecek.'

Korkunç üçlü: Geride kalan sezonun büyülü rakamları

'Santiago Bernabeu'nun sahipleri olan bu üç futbolcunun geçen sezon kulübün başarılarına ne kadar büyük katkı sağladığı, aşağıdaki gol verimliliği istatistikleriyle de kanıtlanıyor:

Futbolcu ve mevkisi Oynanan maç sayısı Atılan gol sayısı Gol pasları (asistler) Vinicius Junior (Kanat oyuncusu) 53 22 12 Kylian Mbappe (Forvet) 44 42 7 Jude Bellingham (Orta saha) 40 8 5

Editörün görüşü: Florentino Perez, büyük transfer politikasının meyvelerini bir kez daha sergiliyor. Kadroda aynı anda üç 'Altın Top' adayını tutmak ve geleceklerini Madrid'e bağlamak, sadece 'Real' gibi güçlü bir kulübe özgü bir özelliktir. Bu korkunç üçlünün önümüzdeki sezonlarda rakip savunma hatları için gerçek bir kabusa dönüşeceği şüphesiz. Taraftarlar ise 'Real'in yeni teknik direktörünün bu yıldızları sahada nasıl konumlandıracağını sabırsızlıkla bekliyor.

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