Rafael Leao Milan'dan Ayrılıp İngiltere'ye Gitmek İstiyor

Milan forveti Rafael Leao, kariyerinde yeni bir meydan okuma zamanının geldiğini ve İtalya Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Portekizli kanat oyuncusu, tarzına daha uygun bulduğu İngiltere Premier Lig'i tercih etti. Futbolcunun sözlerine göre, İtalya'daki taktik kısıtlamalar potansiyelini tam olarak ortaya koymasını engelliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sport TV kanalına verdiği röportajda Rafael Leao, geçen sezonki zorluklardan açıkça bahsetti. Sakatlıklar ve teknik heyet tarafından seçilen taktik sistemin oyununu olumsuz etkilediğini vurguladı. "Takıma daha fazla fayda sağlayabileceğimi hissettim, ancak takımın oyun tarzı buna izin vermedi. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var," dedi forvet.

Leao, yeteneğini sergilemek için İngiltere Premier Lig'i veya La Liga'nın en uygun seçenekler olduğunu belirtti. Özellikle İngiltere'den gelecek tekliflerin kendisini çok mutlu edeceğini gizlemedi. Ona göre, Premier Lig'deki yüksek seviyeli oyuncularla rekabet etmek gelişimine yardımcı olacaktır.

Ayrıca futbolcu, sahadaki pozisyonu hakkında da görüşlerini paylaştı. İkinci forvet veya "sahte dokuz" olarak oynamayı tercih ettiğini, kanatta ise karar vermek için çok zaman harcadığını itiraf etti. Rafael Leao, istatistiklerini iyileştirmesi ve kale önünde daha net hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.