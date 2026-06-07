Türkiye milli takımı hazırlık maçında Venezuela'yı yendi

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Türkiye milli takımı hazırlık maçında Venezuela'yı yendi

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında başlayacak tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası'na (DK-2026) sayılı günler kala kıtalararası hazırlık maçları kızıştı. Bu önemli ve yoğun hazırlık karşılaşmalarından biri, Avrupa temsilcisi Türkiye ile Güney Amerika'nın zorlu rakiplerinden Venezuela milli takımları arasında gerçekleşti.

6-7 Haziran gecesi okyanus ötesinde düzenlenen bu maç, yaklaşan Dünya Kupası öncesi Türk dünyasının futbol severlerine gerçek bir bayram havası yaşattı.

«Chase Stadium»'da yoğun ve iradeli mücadele

Küresel futbol forumuna ev sahipliği yapan ABD'nin Fort Lauderdale şehrinde bulunan ünlü «Chase Stadium» arenası bu uluslararası maça tanıklık etti. Karşılaşma beklendiği gibi her iki takımın aktif hücumlarıyla başladı:

  • İlk darbe rakipten: Maçın başlangıcı Güney Amerikalılar için şanslı geçti. Karşılaşmanın 14. dakikasında Telasco Segovia'dan gelen isabetli pası değerlendiren Venezuela milli takımı forveti Gleyker Mendoza, Türkiye kalesini havalandırarak skoru açtı.

  • Dengenin sağlanması: Böyle beklenmedik bir başlangıcın ardından Türkler büyük bir güçle ileri atıldı. İlk yarı bitimine yaklaşırken, yani 44. dakikada Barış Alper Yılmaz, rakip savunmasını delerek dengeyi sağladı ve takımının soyunma odasına rahat bir şekilde gitmesini sağladı.

Arda Güler'in süper pası ve galibiyet golü

İkinci yarıda Vincenzo Montella'nın öğrencileri inisiyatifi tamamen ele aldı. Hızlı kombinasyonlar ve hücum odaklı oyun kısa sürede meyvesini verdi.

Sahada boy gösteren genç yıldız, Madrid'in «Real» kulübü oyuncusu Arda Güler, zarif ve yüksek beceriyle yaptığı asistle Yunus Akgün'ü uygun pozisyona çıkardı. Yunus da fırsatı hatasız değerlendirerek Venezuela kalesine maçın sonucunu belirleyen ve netliği getiren golü gönderdi — 2:1!

Türkiye'yi Dünya Kupası'nda kimler bekliyor?

Bu başarılı hazırlık maçının ardından Türkiye milli takımı, bu yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında sürecek DK-2026 yolculuğuna gerçekten yüksek bir moralle çıkıyor. Aşağıdaki özel entegre tabloda Türk milli takımının Dünya Kupası grup aşamasındaki rakipleri yer almaktadır:

Turnuva grubu

Katılımcı takım

Temsilcilerimizin rakipleri

Gelecek turnuvanın durumu

«D» Grubu

Türkiye

Avustralya


Paraguay


ABD

Tarihi küresel şampiyonada şampiyonluk ve bir üst tur için mücadele edecekler.

Hatırlatmakta fayda var ki, bu karşılaşmada ciddi direnç gösteren Venezuela milli takımı, Güney Amerika bölgesindeki son derece zorlu eleme aşamasını geçemedi ve bu dünya şampiyonasını sadece izleyici olarak takip etmek zorunda kaldı.

Zemin özeti: Türkiye milli takımının Venezuela'ya karşı sergilediği içerikli oyun, yaklaşan Dünya Kupası'na her açıdan hazır olduklarını açıkça gösterdi. İlk golü yemelerine rağmen irade gösterilip galibiyetin alınması, takımda güçlü bir karakter oluştuğunun kanıtıdır. Özellikle Arda Güler ve Yunus Akgün gibi oyuncuların becerisi, «D» Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD'ye karşı oynanacak maçlarda Türklerin şansını önemli ölçüde artıracaktır. Biz de kardeş Türkiye milli takımına yaklaşan dünya şampiyonasında büyük zaferler ve tarihi sonuçlar diliyoruz!

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TürkiyeVenezuelaArda GülerReal MadridFort Lauderdale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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