Peres ve Riquelme kulüp yönetimi için yarışıyor

·77·Spor
Peres ve Riquelme kulüp yönetimi için yarışıyor

Bugün Real Madrid kulübü başkanlığı için seçim yapılıyor.

Oylama sürecinde iki aday — Florentino Perez ve Enrique Riquelme birbiriyle rekabet ediyor. Her iki aday da seçim kampanyası sırasında kulübün geleceğine ilişkin büyük planlarını açıkladı.

Florentino Perez, kazanması halinde Jose Mourinho'yu takımın baş teknik direktörü olarak atamayı planladığını belirtti.

Ayrıca, Michael Olise ve Vitinha gibi futbolcuları kadroya katarak takımı güçlendireceğine söz verdi.

Enrique Riquelme ise seçimleri kazanması durumunda Jurgen Klopp'u baş teknik direktör olarak getireceğini ifade etti.

Programında ayrıca hücum hattını Erling Haaland ile güçlendirme planı da yer alıyor.

Florentino Perez'in önceki seçimlerde bugünkü kadar güçlü bir baskıyla karşılaşmadığı belirtiliyor.

Takımın son iki yılda kupasız kalması, Xabi Alonso'nun istifası, kulüp içi atmosfer ve oyuncular arasındaki anlaşmazlıkların taraftarlar nezdindeki itibarını etkilediği söyleniyor.

Seçimin nihai sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Florentino PérezReal MadridJosé MourinhoEnrique RiquelmeJürgen Klopp
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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