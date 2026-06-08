Juventus, Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir forvet buldu

·125·Spor
Juventus, Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir forvet buldu

Torino'nun Juventus kulübü, forvet Dusan Vlahovic'in yerine uygun bir aday bulma çalışmalarını tamamlamak üzere. Haberlere göre, İtalyan devi eski Bundesliga yıldızını kadrosuna katmaya yakın. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Atletico Madrid forveti Alexander Sørloth Torino kulübünün radarına girdi. Şu anda kulüpler transfer bedeli konusunda müzakereler yürütüyor. 2024 yılında Real Sociedad'dan 32 milyon euro karşılığında Madrid'e transfer olan eski RB Leipzig forveti, Atletico Madrid formasıyla 107 maçta 44 gol atmaya başarı gösterdi.

Juventus yönetimi, sözleşmesi sona ermek üzere olan Dusan Vlahovic'in ayrılığına bu transferle hazırlanıyor. Bilgilere göre, 85 milyon euroya satın alınan Sırp forvet ve kulüp maaş konusunda anlaşamadı. Şimdi 26 yaşındaki futbolcunun serbest ajan olarak takımdan ayrılması bekleniyor; Bayern ve Barcelona gibi kulüpler ona ilgi gösteriyor.

Ayrıca, Torino kulübünün Lois Openda transferini de tamamlaması gerekiyor. Sözleşmedeki maddeye göre, Juventus Serie A'da ilk ona girdiği için futbolcuyu RB Leipzig'den 40 milyon eurodan daha yüksek bir bedelle satın almak zorunda. Ancak, Openda'nın düşük performansı nedeniyle yakında takımdan ayrılıp Eintracht Frankfurt'a geçebileceği söyleniyor.

Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Juventus için hücum hattını güçlendirmek ana görev haline geldi. Alexander Sørloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesinin olması transfer sürecini biraz zorlaştırabilir.

JuventusAtletico MadridTransferlerDusan VlahovicAlexander Sørloth
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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