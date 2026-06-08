Lionel Messi'nin Evrimi: Arjantinli Efsanenin Beş Farklı Yüzü

·9·Spor
Lionel Messi'nin Evrimi: Arjantinli Efsanenin Beş Farklı Yüzü

Lionel Messi rekor kıran altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor, ancak bugünkü Messi, Barselona formasıyla ilk kez sahaya çıkan o genç oyuncudan tamamen farklı. Çoğu yıldız yaşlandıkça formunu kaybederken, Inter Miami'nin lideri yirmi yıl boyunca oyun tarzını değiştirerek zirvede kalmayı başardı. 16 yaşında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya karşı debut yapan Messi, sağ kanatta patlayıcı hıza sahip bir kanat oyuncusuydu. Sol ayağıyla merkeze kat etme yeteneği, o dönemin en iyi futbolcusu Ronaldinho'yu bile şaşkına çevirmişti. Goal.com haber veriyor.

2008'de Pep Guardiola'nın gelişiyle Messi'nin taktiksel yolculuğu yeni bir aşamaya geçti. 2 Mayıs 2009'da Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in 6-2 mağlup olduğu maçta Guardiola, Messi'yi "sahte dokuz" (false nine) olarak sahaya sürdü. Bu karar futbol tarihini değiştirdi. Messi Samuel Eto'o'nun yerine merkeze kaydı, daha derinden oynamaya başladı ve rakip defanslar için gerçek bir kabusa dönüştü. "Guardiola ile boşlukları, top kontrolünü ve oyunun nasıl işlediğini anlamaya başladım," diye hatırlıyor Lionel Messi.

2011'den 2013'e kadar olan dönemde Messi, La Liga'daki 69 maçta 96 gol atarak sistemi bozan bir oyuncuya dönüştü. Üst üste dört Altın Top kazanırken Barselona ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Xavi ve Andres Iniesta'nın Camp Nou'dan ayrılmasının ardından Messi tekrar değişmek zorunda kaldı. Artık sadece hücumu bitiren değil, takımın ana motoru haline geldi. Sahanın merkezine yaklaşarak oyun kurma görevini üstlendi.

PSG ve Inter Miami'deki kariyeri boyunca Messi tam bir oyun kurucuya dönüştü. 2019-20 sezonunda 25 golün yanı sıra 22 asist yaparak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Fransa'daki kariyeri boyunca tarihinde ilk kez gollerden daha fazla asist yaptı. Arjantinli analistler onu "Iniesta'ya dönüşen golcü" olarak tanımladı. Fiziksel hızı düşmüş olsa da, Messi'nin oyunu okuma yeteneği onu hala dünyanın en tehlikeli futbolcularından biri olarak tutuyor.

Lionel MessiBarselonaInter MiamiPep GuardiolaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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