Hollanda maçında Özbekistan'ın ilk 11'i açıklandı

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti alan Özbekistan Milli Takımı, bugün bir başka önemli sınavda sahaya çıkacak.

Fabio Cannavaro yönetimindeki 'Beyaz Kurtlar', Dünya Kupası öncesi Hollanda Milli Takımı'na karşı bir kontrol maçı oynayacak. Avrupa futbolunun en güçlü takımlarından birine karşı oynanacak karşılaşmanın temsilcilerimiz için ciddi bir imtihan olması bekleniyor.

Bu mücadele için Özbekistan Milli Takımı'nın ilk 11'i açıklandı. Cannavaro, bu maçta tecrübeli futbolculara ve son yıllarda milli takımdaki yerini sağlamlaştıran oyunculara güven verdi.

Özbekistan Milli Takımı'nın Hollanda karşısındaki ilk 11'i:

Kaleci:

Otkir Yusupov

Defans:

Abduqodir Husanov Farrux Sayfiyev Rustam Ashurmatov Sherzod Nasrullayev Jahongir O‘rozov

Orta Saha:

Akmal Mozgovoy Otabek Shukurov Oston O‘runov Abbosbek Fayzullayev

Forvet:

Eldor Shomurodov

Teknik Direktör: Fabio Cannavaro

Yedekler:

Abduvohid Ne’matov, Iskanderov, Eshmurodov, Botirali Ergashev, Hamdamov, Abdulla Abdullayev, Jaloliddin Masharipov, Igor Sergeyev, Esanov, Karimov, O‘lmasaliyev, Rahmonaliyev, Amonov, Jiyanov, Temirov.

Bu kadrodan da anlaşılacağı üzere, Cannavaro'nun Hollanda maçında defansif sağlamlık ve hızlı kontrataklara odaklanması muhtemel. Defans hattında Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Farrux Sayfiyev, Sherzod Nasrullayev ve Jahongir O‘rozov gibi oyuncuların sahaya sürülmesi, takımın arka bölgede kompakt ve disiplinli oynayacağını gösteriyor.

Özellikle Abduqodir Husanov'a bu maçta büyük sorumluluk düşüyor. 'Manchester City' defans oyuncusunun, Hollanda'nın güçlü ve hızlı forvetlerine karşı birebir mücadelelerde, hava toplarında ve pozisyon almada takımımız için kilit bir figür olması bekleniyor.

Orta sahada Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullayev ve Oston O‘runov görev yapacak. Bu bölgedeki temel görev, rakip baskısından kurtulmak, topu tutmak, defansa yardım etmek ve hızlıca hücuma çıkmak olacaktır. Hollanda gibi bir takıma karşı sahanın ortasında verilen her karar çok önemlidir.

Abbosbek Fayzullayev ve Oston O‘runov ise hızları, dribling yetenekleri ve sürpriz hareketleriyle rakip defansına sorun yaratabilir. Kanatlar veya yarı alanlardaki aktivitelerinin Eldor Shomurodov için fırsatlar yaratması bekleniyor.

Hucumun merkezinde ise milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov sahaya çıkacak. Bu maçta Eldor'dan sadece gol pozisyonlarında etkili olmak değil, aynı zamanda topu tutmak, hücumları bağlamak ve takım arkadaşlarını ileri taşımak da bekleniyor.

Hollanda'ya karşı oynanacak karşılaşma Özbekistan için sıradan bir hazırlık maçı değil. Bu, Dünya Kupası öncesi en önemli hazırlık aşamalarından biri. Güçlü bir rakibe karşı oynanacak maçta takımın defansif düzeni, fiziksel durumu, taktik disiplini ve psikolojik hazırlığı sınanacak.

Bu maç Fabio Cannavaro için de büyük önem taşıyor. İtalyan teknik direktör, Dünya Kupası öncesi ilk 11'i, defanstaki uyumu, orta sahadaki dengeyi ve hucumdaki seçenekleri bir kez daha gözden geçirecek.

Özbekistan Milli Takımı Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Bu nedenle her hazırlık maçı, her epizod ve her futbolcunun hareketi ayrı bir önem taşıyor. Hollanda'ya karşı oynanacak maç, 'Beyaz Kurtlar' için gerçek büyük sahne öncesi ciddi bir provadır.

Taraftarlar milli takımımızdan yiğitçe bir oyun, disiplinli defans, hızlı hücumlar ve güvenilir performans bekliyor. Rakip güçlü, sınav ağır; ancak tam da bu tür karşılaşmalar büyük turnuvalar öncesi takımı olgunlaştırır.