FIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilir

FIFA, Fransa milli takımı ile Real Madrid ve Chelsea kulüplerinin eski orta saha oyuncusu Lassana Diarra ile uzun süren hukuki uyuşmazlığı sonlandırmak konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. Bu uyuşmazlık, küresel transfer sistemini kökten değiştirebilecek bir mahkeme kararının ardından çözüme kavuşturuldu. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Pazartesi günü FIFA, Arsenal, Chelsea ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Diarra ile tüm hukuki meselelerin kapatıldığını doğruladı. Bu dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEU) geçen yıl FIFA kurallarını birlik mevzuatına aykırı bulmasının ardından futbol dünyasının odak noktasındaydı.

Lassana Diarra, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu'ndan 65 milyon avro tazminat talep etmişti. Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Ekim ayında, FIFA'nın mevcut transfer kurallarının iş hukukunu ve birlik bölgesinde serbest dolaşım hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Bu çatışma, Diarra'nın 2014 yılında Rusya'nın Lokomotiv Moskova kulübüyle yaptığı dört yıllık sözleşmeyi bir yıl sonra feshetmesiyle başladı. O dönemde FIFA, oyuncuyu sözleşmeyi "geçerli bir neden olmaksızın" bozmakla suçlayarak 10 milyon avro para cezasına çarptırmıştı. Bu durum, yeni kulüplerin bu cezadan sorumlu olmaktan korkması nedeniyle futbolcunun yeni bir takım bulmasını engelledi.

FIFA yaptığı açıklamada, Lassana Diarra ile tüm yasal süreçlerin durdurulduğunu duyurdu. Ancak organizasyon, bu anlaşmanın suçluluğun kabul edilmesi anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. FIFA, diğer futbolcuların da benzer tazminat taleplerinde bulunmasını önlemek için bu davayı hızlıca kapatmaya çalıştı.