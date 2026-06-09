FIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilir

·4·Spor
FIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilir

FIFA, Fransa milli takımı ile Real Madrid ve Chelsea kulüplerinin eski orta saha oyuncusu Lassana Diarra ile uzun süren hukuki uyuşmazlığı sonlandırmak konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. Bu uyuşmazlık, küresel transfer sistemini kökten değiştirebilecek bir mahkeme kararının ardından çözüme kavuşturuldu. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Pazartesi günü FIFA, Arsenal, Chelsea ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Diarra ile tüm hukuki meselelerin kapatıldığını doğruladı. Bu dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEU) geçen yıl FIFA kurallarını birlik mevzuatına aykırı bulmasının ardından futbol dünyasının odak noktasındaydı.

Lassana Diarra, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu'ndan 65 milyon avro tazminat talep etmişti. Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Ekim ayında, FIFA'nın mevcut transfer kurallarının iş hukukunu ve birlik bölgesinde serbest dolaşım hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Bu çatışma, Diarra'nın 2014 yılında Rusya'nın Lokomotiv Moskova kulübüyle yaptığı dört yıllık sözleşmeyi bir yıl sonra feshetmesiyle başladı. O dönemde FIFA, oyuncuyu sözleşmeyi "geçerli bir neden olmaksızın" bozmakla suçlayarak 10 milyon avro para cezasına çarptırmıştı. Bu durum, yeni kulüplerin bu cezadan sorumlu olmaktan korkması nedeniyle futbolcunun yeni bir takım bulmasını engelledi.

FIFA yaptığı açıklamada, Lassana Diarra ile tüm yasal süreçlerin durdurulduğunu duyurdu. Ancak organizasyon, bu anlaşmanın suçluluğun kabul edilmesi anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. FIFA, diğer futbolcuların da benzer tazminat taleplerinde bulunmasını önlemek için bu davayı hızlıca kapatmaya çalıştı.

FIFALassana DiarraReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı ABD'yi YendiÖzbekistan Olimpiyat Milli Takımı ABD'yi YendiBugün, 19:52Perez, Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'in transferini gerçekleştirmek istiyorPerez, Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'in transferini gerçekleştirmek istiyorDün, 18:41Jose Mourinho, Real Madrid'in savunmasını kökten değiştirmek istiyorJose Mourinho, Real Madrid'in savunmasını kökten değiştirmek istiyorDün, 18:04Hollanda, Özbekistan'a karşı ilk 11'ini resmen açıkladıHollanda, Özbekistan'a karşı ilk 11'ini resmen açıkladıDün, 17:58Hollanda maçında Özbekistan'ın ilk 11'i açıklandıHollanda maçında Özbekistan'ın ilk 11'i açıklandıDün, 17:49
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)