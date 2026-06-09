Dünya Kupası 2026 organizatörleri İranlı taraftarlar için bilet kotasını iptal etti

Tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği 2026 Dünya Kupası'nın resmi açılış törenine sadece iki gün kala, turnuva etrafında büyük bir heyecan ve tartışmalara neden olan beklenmedik bir olay yaşandı. Prestijli mundialın organizasyon komitesi, İran milli takımının taraftarları için ayrılan resmi bilet kotasını tamamen iptal etme kararı aldı. Bu üzücü ve beklenmedik haber hakkında İran Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yaptı ve ilgili başvuru dünyanın en büyük ve en saygın Reuters haber ajansı portalında yayınlandı.

Uluslararası kaynaklardan alınan bilgilere göre, daha önce resmi olarak onaylanan ve duyurulan kurallara tam güvenerek seyahatlerini aylar öncesinden titizlikle planlayan binlerce İranlı futbol sever şu anda çok zor bir durumda kaldı. Okyanus ötesine gitmek için pahalı uçak biletleri alan, otelleri rezerve eden ve önemli miktarda yol masrafı yaparak ABD topraklarına gelen birçok taraftar, artık sevdiği milli takımın tarihi maçlarını stadyum tribünlerinden canlı izleme fırsatından tamamen mahrum kaldı.

«Çok sayıda İranlı futbol taraftarı, organizatörler tarafından daha önce resmi olarak duyurulan şeffaf sürece dayanarak, maçlara katılmak için tüm gerekli önlemleri almış ve planlarını yapmıştı. Buna rağmen, turnuvanın başlamasının arifesinde tam da bizim taraftarlarımıza yönelik böyle sert ve anlaşılması güç bir karar alındı», diyerek İran Futbol Federasyonu yetkilileri memnuniyetsizliklerini ve üzüntülerini dile getirdi. Bu durum futbol kamuoyunda geniş tartışmalara neden oluyor.

Hatırlatmak gerekir ki, kura sonuçlarına göre İran milli takımı, Dünya Kupası 2026 grup aşamasındaki tüm maçlarını tam olarak ABD'nin yeşil sahalarında oynayacak. Turnuva takvimine göre, Asya temsilcileri grupta Avrupa'nın güçlü devi Belçika, Afrika temsilcisi Mısır ve Okyanusya'nın yetenekli takımı Yeni Zelanda milli takımlarına karşı son derece çekişmeli maçlara çıkacak. Organizatörlerin bu kararının ardından İran milli takımı, ABD'deki maçlarda taraftarların doğrudan moral desteğinden yoksun hareket etmek zorunda kalacak.

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