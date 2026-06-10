Bukayo Saka Dünya Kupası'na hazır mı? Thomas Tuchel durumunu açıkladı

·3·Spor
Bukayo Saka Dünya Kupası'na hazır mı? Thomas Tuchel durumunu açıkladı

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Bukayo Saka'nın fiziksel durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Arsenal ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan kanat oyuncusu, yorgunluk nedeniyle Yeni Zelanda maçını kaçırmıştı. Teknik heyet, futbolcunun Dünya Kupası'na tam hazır olması için yükünü dikkatle kontrol ediyor. Bu konuda Goal.com bilgi veriyor.

Basın toplantısında konuşan Thomas Tuchel, 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finaline katıldığı için milli takıma geç katılan Bukayo Saka'nın durumunun odak noktasında olduğunu vurguladı. Mart ayındaki kampında sakatlanan ve sezon sonuna kadar bu sorunla oynayan futbolcu için özel bir iyileşme programı hazırlandı. Teknik direktör, oyuncunun geçen sezon Arsenal formasıyla 49 maçta 11 gol ve 9 asist kaydettiğini yüksek bir standart olarak değerlendirdi.

Ayrıca Thomas Tuchel, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze dahil olmak üzere diğer takım üyelerinin durumunun mükemmel olduğunu açıkladı. "Kimsenin dinlenmesine gerek yok, herkes hazır. İlk maçtan sonra hiçbir şikayet yok," dedi teknik direktör. Kosta Rika maçında odak noktası oyuncuların sahada kalma süresini artırmak olacak ve çoğunun 60-70 dakika oynaması bekleniyor.

İngiltere Milli Takımı, Kosta Rika maçının ardından tüm dikkatini Dünya Kupası'na çevirecek. "Üç Aslanlar", grup aşamasındaki mücadelesine 17 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacağı maçla başlayacak. Ardından Gana ve Panama milli takımlarıyla karşı karşıya gelecekler. Thomas Tuchel, takımının yarınki maçta fiziksel baskı ve oyun stili açısından bir sonraki adıma hazır olduğunu belirtti.

İngiltereBukayo SakaThomas TuchelArsenalDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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