Jose Mourinho Real Madrid'e döndü: Michael Owen sürpriz atama hakkında konuştu

·138·Spor
Jose Mourinho Real Madrid'e döndü: Michael Owen sürpriz atama hakkında konuştu

Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geri dönüyor ancak "Özel" teknik direktör hala bir başarı garantisi olabilir mi? "Kraliyet Kulübü"nün eski forveti Michael Owen, GOAL'e verdiği özel röportajda Santiago Bernabeu'daki bu sürpriz atamaya ilişkin görüşlerini dile getirdi ve Portekizli teknik adamın dünyanın en talepkar kulübünde bir sezon bile dayanıp dayanamayacağı konusundaki tahminlerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Madrid'de 178 maça çıkarak La Liga şampiyonluğu ve Kral Kupası'nı kazanmıştı. O dönemde Pep Guardiola yönetimindeki yıldızlar topluluğu Barcelona ve Lionel Messi gibi rakiplere karşı mücadele etmişti. Daha sonra Chelsea ile Premier League ve Manchester United ile Avrupa Ligi zaferleri yaşadı, ancak 63 yaşındaki teknik adamın son büyük kupası 2022'de Roma ile kazandığı Konferans Ligi oldu.

Michael Owen bu atamadan duyduğu şaşkınlığı gizlemedi: "Benim için sürpriz bir karar oldu. Son görev yerlerinde pek de parlak sonuçlar almadı. Barcelona şu anda çok iyi bir form grafiğine sahip, bu yüzden Mourinho'nun işi hiç kolay olmayacak. Real Madrid'in parası, harika bir stadı ve güçlü bir kadrosu var ama kulübün neden özellikle ona güvendiğini anlamadım," dedi eski futbolcu.

Real Madrid son iki sezondur büyük kupalardan uzak kaldığı için Florentino Perez tekrar risk almaya karar verdi. Ancak Owen'a göre Mourinho'nun gelişi eskisi gibi zaferleri garanti etmiyor. "15 yıl önce onu atamanın bir başarı garantisi olduğunu söyleyebilirdiniz. Şimdi ise karakterinden kaynaklanan zorluklara katlanmaya değip değmeyeceği belli değil. Eğer zafer garanti olsaydı bu kararı anlardım, ancak şu an böyle bir garanti yok," diye ekledi.

Real MadridJose MourinhoMichael OwenBarcelonaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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