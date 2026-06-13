Manchester City, Elliot Anderson için 120 milyon sterlin ödemekten vazgeçiyor

·60·Spor
Manchester City, Elliot Anderson için 120 milyon sterlin ödemekten vazgeçiyor

Avrupa futbol sahalarında transfer piyasası kızışırken, dev kulüpler arasındaki gizli rekabet zirveye ulaşıyor. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, yaz planlarındaki ana hedefi olan Nottingham Forest'ın yetenekli orta sahası Elliot Anderson'ı transfer etme fikrinden tamamen vazgeçmek üzere. Bu gelişmeyi ünlü İngiliz gazetesi Daily Mirror güvenilir kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, kulüp gözlemcileri tarafından yüksek not alan 23 yaşındaki oyuncu için Manchester ekibi, Nottingham Forest'a iki kez resmi teklif sundu ancak her iki girişim de sonuçsuz kaldı.

İngiliz futbol tarihinin rekoru reddedildi

Manchester City yönetimi tarafından gönderilen ikinci resmi teklif, sadece kulübün değil, tüm İngiliz futbolunun tarihini değiştirebilecek nitelikteydi. Zira Parisli ve yerel yatırımcıları bile şaşkına çeviren bu teklifin toplam değeri tam 120 milyon sterlin idi:

  • Garanti edilen net tutar: 100 milyon sterlin

  • Ek bonuslar: 20 milyon sterlin

  • Nottingham Forest'ın yeni talebi: En az 130 milyon sterlin

Eğer bu anlaşma gerçekleşseydi, Anderson İngiliz spor tarihindeki en pahalı iç transfer rekorunu kırmış olacaktı. Ancak Nottingham Forest'ın sahibi, ünlü Yunan milyarder Evangelos Marinakis bu devasa rakamı bile yetersiz bularak transfere engel oldu. Basında çıkan haberlere göre kulüp, yıldız oyuncusunu 130 milyon sterlinden aşağı bir bedelle bırakmaya niyetli değil.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla bu sansasyonel transfer tartışmasını ve Manchester City'nin yeni yedek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Transfer hedefi olan oyuncu

Mevcut kulübü

City'nin sunduğu rekor tutar

Kulübün nihai kararı

Alternatif seçenek (Yeni hedef)

Elliot Anderson (Orta saha)

Nottingham Forest

120 milyon sterlin (Reddedildi)

Görüşmeleri tamamen durdurma

Sandro Tonali (Newcastle)

Khaldoon Al-Mubarak'ın kararlı duruşu ve Tonali seçeneği

Manchester City Başkanı Khaldoon Al-Mubarak duruma bizzat müdahale ederek son sözü söyledi. Kulüp başkanına göre, genç orta sahanın mevcut piyasa değeri bu kadar yüksek değil ve takım tek bir oyuncu için gereksiz yere aşırı harcama yapmak istemiyor. Bu nedenle City, Anderson için mücadeleyi resmen durdurarak finansal açıdan daha uygun ve deneyimli diğer adaylara odaklanacak.

İçeriden bilgi: Manchester City'nin transfer listesinde bir numaralı alternatif olarak Newcastle'ın İtalyan yıldızı Sandro Tonali belirdi. Mareska, Tonali'nin oyun tarzını çok beğeniyor ve onu Anderson'ın yerine ideal aday olarak görüyor.

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Manchester CityElliot AndersonNottingham ForestEvangelos MarinakisDaily Mirror
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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