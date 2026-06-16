Mourinho, Ruben Dias'ı Real Madrid Savunmasına Katmak İstiyor

·62·Spor
Mourinho, Ruben Dias'ı Real Madrid Savunmasına Katmak İstiyor

Avrupa futbol dünyasında yaz transfer penceresi yaklaşırken, dev kulüpler arasındaki gizli mücadeleler ve sansasyonel planların hızı giderek artıyor. Özellikle Real Madrid'in başına ikinci kez geçen efsanevi Portekizli teknik adam Jose Mourinho, takım kadrosunu kökten reforme etmeye ve savunma hattını güçlendirmeye kararlı. Ünlü 'Special One'ın yaz transfer planlarındaki ana hedeflerinden biri, şu anda Manchester City forması giyen dünyanın en güçlü stoperlerinden biri olan Ruben Dias.

Jose Mourinho'nun Madrid'deki Yeni Savunma Kalesi

Britanya'nın saygın ve güvenilir spor yayınlarından biri olan The Athletic tarafından paylaşılan sıcak habere göre, 29 yaşındaki yetenekli Portekizli savunmacı, 'Kraliyet Kulübü' yönetiminin transfer listesine resmen eklendi. Madrid'in hocası Jose Mourinho, vatandaşını takıma getirme girişimini şahsen başlattı. Deneyimli teknik adamın stratejik planına göre, Real Madrid'in yeni sezonda Avrupa'da yeniden hegemonyasını kurması için tam da Dias gibi fiziksel olarak güçlü ve liderlik vasıflarına sahip bir savunmacı ile arka hattı tamamlaması gerekiyor.

Insiderlar tarafından sunulan bilgilere göre, Premier League devi Manchester City yönetimi de Portekizli yıldızı takımda zorla tutmak istemiyor. Eğer Madrid tarafından finansal açıdan uygun ve cazip bir teklif gelirse, 'Cityliler' Dias'ın transferine engel olmamaya hazır. Şu anda transfer piyasası uzmanları, söz konusu stoperin potansiyel değerini yaklaşık 55 milyon euro civarında tahmin ediyor.

Aşağıdaki özel spor analiz tablosu aracılığıyla Ruben Dias'ın geçen sezonki istatistiklerini ve Madrid'e olası geçiş detaylarını daha yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve yaşı

Şu anki resmi kulübü ve vatanı

Onu Madrid'e çağıran teknik direktör

Transfer piyasasındaki tahmini değeri

Geçen sezon İngiltere ligindeki istatistikleri

Kulüp yönetiminin transfere yaklaşımı

Ruben Dias


(29 yaşında)

Manchester City


(İngiltere Premier League)

Jose Mourinho


(Real Madrid Teknik Direktörü)

55 milyon euro


(Uzman tahmini)

26 maç


(2 gol sahibi)

Uygun bir teklif gelirse satışa karşı çıkılmaz

Premier League'deki sağlam temel ve yeni meydan okuma

Hatırlatalım, Portekizli duvar geçen sezon boyunca İngiltere Premier League'de Manchester City formasıyla toplam 26 resmi maça çıkmayı başardı. Savunmadaki hatasız oyununun yanı sıra, rakiplerin kalesini 2 kez sarsarak takımının kritik puanlarına katkıda bulundu.

Transferin perde arkası analizi:

Ruben Dias'ın Santiago Bernabeu'ya taşınması yazın en büyük olaylarından biri olabilir. Jose Mourinho'nun taktik stilinde savunma hattının sağlamlığının ilk sırada yer aldığını göz önünde bulundurursak, Dias'ın Madrid devinin yeni lideri haline gelmesi şaşırtıcı olmaz. 'Kraliyet Kulübü' taraftarları bu Portekizli tandemin iş birliğini büyük bir heyecanla bekliyor.

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Jose MourinhoRuben DiasReal MadridManchester CityThe Athletic
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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